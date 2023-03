Jelgavā notiks starptautisks dzejas festivāls 'Page Break'

No 10. līdz 13. maijam Jelgavā jau otro gadu pēc kārtas notiks starptautisks dzejas festivāls "Page Break". Tajā piedalīsies dzejnieki no 12 pasaules valstīm.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, pērn iedibinātā tradīcija turpināsies – dzejas festivāls sniegs iespēju ikkatram interesentam klātienē gūt neatsveramu mūsdienu dzejas pieredzi, iepazīstot starptautiski nozīmīgu un šobrīd dzejas pasaulē aktuālu autoru daiļradi.

Šogad festivālā īpašs uzsvars likts uz Ziemeļvalstu dzeju – Jelgavā viesosies Atēna Farruhzada no Zviedrijas, Sanna Karlstrema no Somijas, Monika Ospronga no Norvēģijas, Maja Lī Langvada no Dānijas un Austa Fanneja Sīgurdadotira no Islandes.

Līdztekus festivāla dalībnieku klāstā būs Mirjama Rejesa no Spānijas, Hrihorijs Semenčuks no Ukrainas, Kadirs Aidemirs no Turcijas, Marko Pogakars no Horvātijas, Ulrika Almuta Zandiga no Vācijas un ķīniešu izcelsmes dzejniece Mina Di no ASV.

Latviju festivālā pārstāvēs trīs dzejnieki – Artis Ostups, Anna Auziņa un Sergejs Timofejevs.

Foto: Raimonds Subatovičs



Festivāls sāksies 10. maijā ar dzejas pastaigu Lielupes palienes pļavās, turpinājumā 11. un 12. maijā Jelgavas Kultūras nama Lielajā zālē notiks publiski bezmaksas dzejas lasījumi. Vēl 11. maijā sagaidāma visu festivāla dalībnieku apaļā galda diskusija, bet 12. maijā autori dosies vizītēs uz Jelgavas vidusskolām.

Festivāls "PAGE BREAK" noslēgsies 13. maijā ar īpašu dzejkoncertu, kurā piedalīsies visi festivāla viesi, lasot savus darbus mūsdienu džeza mūzikas improvizāciju pavadījumā.

Festivāla ietvaros tiks izdota festivāla dzejas antoloģija ar visu autoru darbiem un to tulkojumiem latviešu valodā. Šis izdevums būs pieejams bez maksas visiem interesentiem festivāla pasākumos.

"Ar gandarījumu un saviļņojumu secinām, ka ir izdevies starptautisko dzejas festivālu "PAGE BREAK" izveidot par ikgadēju notikumu, kas sniedz ne vien iespēju Latvijas dzejas interesentiem iepazīties ar aktualitātēm mūsdienu dzejā, bet arī nes Latvijas vārdu starptautiskā dzejas arēnā, jo festivāls ārvalstu dzejnieku vidū top arvien pamanītāks," teic festivāla direktore Madara Gruntmane-Dujana. Savukārt festivāla programmas direktors Efe Dujans informē, ka šī gada festivāla tēma būs "biofīlija" – jēdziens, kas, akcentējot klimata izmaiņu ietekmi uz vidi un sabiedrību, apliecina, ka cilvēkiem ir iekšēja tieksme būt neatņemamai dabas sastāvdaļai.

"PAGE BREAK" tradīcija tika iedibināta pērn, pirmo reizi Latvijā sarīkojot starptautisku dzejas notikumu, kas vienkopus pulcēja pazīstamus dzejniekus no 10 pasaules valstīm.

Plašāka informācija par festivālu pieejama mājaslapā pagebreak.lv.