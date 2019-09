Katoļu skolā ASV pēc eksorcistu ieteikuma aizliegtas grāmatas par Hariju Poteru

Kādā katoļu skolā Nešvilā, ASV pēc eksorcistu ieteikuma aizliegtas Dž. K. Roulingas grāmatas par jauno burvi Hariju Poteru, jo tajā lasāmās burvestības varētu rosināt ļauno garu izsaukšanu, raksta "The Guradian".

Privātā katoļu skola Nešvilā izņēmusi Roulingas grāmatas no savas bibliotēkas, paužot, ka tajā iekļautas "praktiskas burvestības un lāsti, kuras, izlasot cilvēciskai būtnei, rada riskus izsaukt ļaunos garus".

Vietējā avīze "The Tennessean" ziņo, ka skolas mācītājs, kurš strādā ar bērniem no pirmsskolas vecuma līdz astotajai klasei, izsūtījis vecākiem epasta vēstuli, kurā klāsta, ka pēc konsultācijas ar vairākiem eksorcistiem pieņemis lēmumu grāmatas par Hariju Poteru no bibliotēkas izņemt.

"Šajās grāmatās burvju pasaule un burvestības tiek nodalītas labajās un ļaunajās, kas nav patiesība, bet gudra maldināšana. Buršanās un lāsti, kas izmantoti grāmatā, ir īsti un cilvēciskai būtnei, tās izlasot, ir risks nonākt saskarē ar ļaunajiem gariem."

Grāmatu sērija par Hariju Poteru iznāca no 1997. līdz 2007. gadam un tajās atrodamas, piemēram, tādas burvestības kā nogalināšanas lāsts, moku lāsts un lāsts, kas ļauj burvjiem vienam otru kontrolēt.

Savukārt Reberka Hammela, Nešvilas katoļu diacēzes skolu supreinterndante, "The Tennessian" paudusi, ka šāds lēmums skolā pieņemts pēc kādu vecāku pieprasījuma. Turklāt mācītājam ir tiesības pieņemt šādus lēmumus savas draudzes skolā.

Kā vēsta vietējais laikraksts, vēl iepriekšējā semestrī Roulingas grāmatas bija atrodamas skolas bibliotēkas plauktos, taču tagad, uzsākot jauno mācību gadu, tās vairs skolēniem nav pieejamas.

"Mēs uzskatās, ka šī nav cenzūra, mēs vienkārši vēlamies pārliecināties, ka skolu bibliotēkās ir vecumam piemērota literatūra, kas noder mācību stundās," pauda Hammela.

Harija Potera sērijas grāmatas izpelnījušās dažāda veida kritiku no kristīgajām konfesijām jau kopš to izdošanas sākuma 90. gados. Piemēram, 1999. gadā grāmata "Harijs Poters un Filozofu akmens" tika nodēvēta par visvairāk kritizēto grāmatu ASV, bet 2009. gada beigās iekļuva Amerikāņu bibliotēku asociācijas desmitgades kritizētāko grāmatu sarakstā.