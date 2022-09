Kautrīgā bītu paaudzes 'karaļa' Keruaka traģiskais ceļš

Šī gada martā vienam no 20. gs. literatūras dižgariem – amerikāņu rakstniekam Džekam Keruakam – apritēja 100 gadi, tomēr pasaule šo jubileju atzīmēja visai klusi. Lai arī Keruaka "opus magnum" romāns "Ceļā" pastāvīgi atrodas aizgājušā gadsimta labāko literāro darbu sarakstos un joprojām nav zaudējis savu maģisko pievilcību jaunu cilvēku acīs, rakstnieka mūžs bija pretrunu un traģikas pilns. Jau no pusaudža vecuma Keruaks alka kļūt par slavenu rakstnieku, taču, kad 50. gadu beigās viņš piepeši tika "kronēts" par bītu paaudzes "karali", smagais raksturs un bērnības emocionālās traumas padarīja iegūto popularitāti par nastu, kas veicināja rakstnieka pāragro aiziešanu mūžībā.

Džekam Keruakam bija lemts kļūt par amerikāņu pēckara paaudzes sajūtu stenogrāfu – arī šī vārda burtiskajā nozīmē, ja atceramies leģendu par vairāk nekā 36 metrus garo rakstāmmašīnas papīra rulli, uz kura tapa romāna "Ceļā" pirmais uzmetums. Daudzi pārmeta Keruakam un viņa laikabiedriem – Alenam Ginsbergam, Viljamam Berouzam un citiem bītu paaudzes autoriem – hedonisma un bezatbildības slavināšanu, kas samaitā jauno paaudzi un "noved to no ceļa". Paradoksāli, bet tieši uz ceļa Keruaks alka redzēt savus sekotājus, jo tikai šajā procesā – mūžīgos meklējumos, pastāvīgā sevis un pasaules izzināšanā – viņš saskatīja dzīves jēgu.