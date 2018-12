Klajā laista grāmata par vēsturiskā Rīgas rajona un Jūrmalas sakrālo arhitektūru

Apgāds "Neputns" laidis klajā devīto izdevumu kultūras mantojumam veltītajā sērijā "Mākslas pieminekļi Latvijā" – Dr. arch. Jāņa Zilgalvja sarakstīto grāmatu "Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīgas rajonā un Jūrmalā".

Vēsturiskais Rīgas rajons un Jūrmala var lepoties ar bagātīgu sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu, kurā ietilpst visu lielāko tradicionālo konfesiju – luterāņu, katoļu, pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo – baznīcas un lūgšanu nami. Rīgas rajona vēsturiskajās robežās grāmatā aplūkots 21 dievnams, bet Jūrmalas sakrālo mantojumu atspoguļo 11 pilsētas administratīvajās robežās esoši objekti. Kaut laika gaitā vairākas svētvietas ir gājušas bojā vai saglabājušās tikai daļēji un ziņas par tām nereti ir visai pieticīgas, arī to apraksti ir iekļauti izdevumā.

Visi aplūkotie dievnami apmeklēti laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam, veicot to fotofiksāciju, uzklausot draudžu pārstāvju sniegtās ziņas, precizējot datus par ēku tehnisko stāvokli, iekārtojumu un kultūrvēsturiskās vides pārmaiņām. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.

Grāmatu papildina izmantoto avotu un literatūras saraksts, tekstā sastopamo arhitektūras, mākslas un baznīcas rituālu terminu vārdnīca un personu rādītājs, kā arī teksta kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Dr. arch. Jānis Zilgalvis (1955) no 1994. gada ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (no 2018. gada jūnija Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) Arhitektūras daļas vadītājs, no 2001. gada Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes docents, no 2007. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, no 2009. gada Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes loceklis. Vairāk nekā 170 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju un 17 monogrāfiju autors; zinātniskajā izpētē dominē divi virzieni – muižu arhitektūra un kultūrvēsture un sakrālā arhitektūra un māksla.

Kultūras mantojumam veltītā grāmatu sērija "Mākslas pieminekļi Latvijā" sniedz pārskatāmu, koncentrētu informāciju par dažādu konfesiju dievnamu celtnēm, to apdari un mākslas un amatniecības priekšmetiem. Līdz šim sērijā iznākušas grāmatas par sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu Daugavpils rajonā (2006), Valmieras rajonā (2010), Rīgā (2010), Rēzeknes rajonā (2011), Preiļu rajonā (2013), Zemgalē (2015), vēsturiskajā Krāslavas rajonā (2015), kā arī vēsturiskajos Jēkabpils un Aizkraukles rajonos (2018).