Klajā laista Sabīnes Košeļevas grāmata bērniem 'Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās'

Izdevniecība "Pētergailis" laidusi klajā rakstnieces Sabīnes Košeļevas grāmatu bērniem "Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās" ar mākslinieces Anitas Rupeikas ilustrācijām.

Stāsta galvenais varonis gurķis Elmārs ir izaudzis citādāks nekā citi gurķu dobes iemītnieki, proti, mazs un līks, tāpēc jūtas nelāgi un nemitīgi par to domā. Elmāra neapmierinātību ar savu izskatu pastiprina viņa otrās pakāpes brālēna Renāra ņirgāšanās, tāpēc viņš noslēdzas un arvien vairāk kreņķējas, kas draud ar kļūšanu rūgtam. Un gurķim nav nekā sliktāka, jo tad neviens viņu neēdīs! Tā kā mammas mierinošie vārdi uz Elmāru neiedarbojas, pie situācijas risināšanas ķeras glītā un šiverīgā gurķene Alīna no blakus vagas. Viņa sapulcina gurķu bērnus un kopā izdomā veidu, kā Elmāru iepriecināt. Arī Renārs, kurš to visu slepeni vēro, vēlas klusībā piedalīties, jo savās zogalīgajās izdarībās viņš allaž ir viens, bet vai viņš saņemsies, pārkāpjot savam pašpuikas lepnumam un atklāsies?

Grāmatas autore, aprakstot gurķu saimi, vērš uzmanību uz aktuālām problēmām bērnu un pusaudžu vidēs: atstumtību, ņirgāšanos, fizisku un psiholoģisku iespaidošanu. Līdztekus tiek atainota sabiedrībā pastāvošo stereotipu un estētisko standartu ietekme uz augoša indivīda emocionālo labsajūtu, kā arī uzsvērta atbalstošas ģimenes nozīme veselīga bērna augšanas procesā. Sabīne Košeļeva to nepasludina par vienīgo un pareizo ģimenes modeli, norādot, ka dzīves apstākļi un cilvēku attiecības mēdz būt dažādi, un tas nav ne labi, ne slikti – galvenais, ka pastāv savstarpēja uzticēšanās, atbalsts un rūpes citam par citu.