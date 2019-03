Klajā laista Valda Rūmnieka autobiogrāfijas otrā daļa

No 1. līdz 3. martam Ķīpsalā notikušajā Latvijas Grāmatu izstādē tika atvērta apgādā "Zvaigzne ABC" iznākusī Valda Rūmnieka biogrāfijas otrā daļa "No Raiņa līdz Čakam".

Rakstnieka Valda Rūmnieka devums latviešu literatūrā jau vairāku gadu desmitu garumā ir bijis ražīgs un daudzveidīgs – sākot ar vēsturiskajiem romāniem, kas tapuši tandēmā ar Andreju Miglu, līdz zinātniskās fantastikas stāstiem jauniešiem; sākot ar pasakām pašiem mazākajiem par Murjāņu Kurmīti līdz nopietnām literatūrteorētiskām apcerēm rakstnieks allaž ir bijis klātesošs aktuālajos literatūras un kultūras procesos.

Tagad klajā laista rakstnieka autobiogrāfija divās daļās, no kurām pirmā "No Mežaparka līdz Murjāņiem" tika izdota pirms gada, bet otrā ar nosaukumu "No Raiņa līdz Čakam" dienasgaismu ieraudzījusi šogad un tika atvērta Ķīpsalas grāmatu svētkos 2. martā.

Savai autobiogrāfijai Valdis Rūmnieks izvēlējies interesantu pieeju: mazāk akcentējot personisko dzīvesgājumu, abās grāmatās detalizēti portretēt Latvijas kultūras dzīves norises vairāku desmitu gadu ilgā laika posmā. Dzimis literātu ģimenē un jau no bērnības regulāri saskāries ar rakstniecības vidi, autors savā atmiņā spējis saglabāt neskaitāmi daudz intriģējošu faktu un nianšu, kuri abas autobiogrāfijas daļas padara par aizraujošu lasāmvielu, kas mazāk atgādina dokumentālu vēstījumu, vairāk – romānu par rakstnieku dzīvi pēckara un pēcatmodas laiku Latvijā.

Ne mirkli nezaudēdams hronoloģisko stāstījuma pavedienu, Valdis Rūmnieks dalās ar neparastiem, kurioziem vai vienkārši mazāk zināmiem atgadījumiem "iz rakstniecības virtuves", kas, no vienas puses, padara tekstu viegli lasāmu, no otras – paver priekškaru uz ievērojamiem Latvijas kultūras un literatūras vēstures personāžiem kā dzīviem cilvēkiem, kas lasīšanas gaitā kļūst par lasītāja personiskiem paziņām vai pat draugiem.

Grāmatas vāka tekstā autors rotaļīgi apsola izstāstīt gan to, kā Latvijas Rakstnieku savienību apmeklējusi policijas specvienība, gan atgadījumu ar Aleksandra Čaka garu, kas it kā neļāvis Valdim Rūmniekam atvērt portfeli, un vēl virkni intriģējošu notikumu.