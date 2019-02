Klajā laists Aivara Madra pirmais dzejoļu krājums 'Zonas'

Apgāds "Neputns" laidis klajā dzejnieka Aivara Madra pirmo dzejoļu krājumu "Zonas". Tā redaktors ir dzejnieks Kārlis Vērdiņš, bet grāmatas dizainu veidojis mākslinieks Krišs Salmanis.

Aivars Madris ar pārtraukumiem rakstījis dzejoļus jau vairāk nekā 10 gadus. Līdz šim publicējies maz, taču viņa dzejoļi, kas bijuši lasāmi žurnālā "Latvju Teksti", interneta žurnālos "Punctum" un "Satori", kā arī "Satori" izdotajos grāmatžurnālos, piesaistījuši uzmanību, piesakot jaunu, ievērības vērtu balsi latviešu dzejā. Krājumā "Zonas" ir apkopoti minētajā 10 gadu laikposmā tapuši teksti, kas atspoguļo pakāpenisku autora personības un literārā rokraksta nobriešanu.

Pats autors par savu krājumu saka: ""Zonas", kā jau saka priekšā nosaukums, aptver dažādas dzīves sfēras jeb zonas – šeit ir gan personiskā pieredze ar bērnības un jaunības ainām, gan intelektuālās pasaules paplašināšana, reflektējot par dažādām kultūrparādībām un Latvijas vēsturi, gan, kā jau pieklājas, arī mīlestības pārdzīvojumi, kas vijas cauri dzejā izstāstītam personiskam attiecību stāstam. Vienlaikus "Zonas" ir arī centieni apgūt plašu dzejas rakstīšanas pieredzi, nebaidoties ne no klasiskiem risinājumiem, ne eksperimentiem un īpašu godu izrādot laikabiedru un citu latviešu un ārzemju dzejnieku radītajiem darbiem, kuru nospiedumi šeit bagātīgi izkaisīti."

Krājuma redaktors dzejnieks Kārlis Vērdiņš šo debiju komentē: "Aivara Madra krājums piedāvā plašu tēmu un formu amplitūdu: no nostalģiskām bērnības atmiņām par Liepāju un Latvijas vēstures motīviem līdz intīmai mīlestības dzejai un audiovizuālu darbu tulkojumiem dzejas valodā. Autora straujie pārlēcieni no dokumentalitātes uz izdomu un no prozaiskuma uz poēziju padara viņa krājumu par aizraujošu lasāmvielu, kas prasa aktīvu līdzdarbību arī no lasītāja."

Aivars Madris dzimis Liepājā 1987. gadā. Pēc studijām Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē dzīvo un strādā Rīgā. Paralēli dzejai raksta par literatūru un kino, tulko un atdzejo. Līdz šim Aivara Madra atdzejojumā publicēti Šāronas Oldsas, Frenka O'Haras, Augusta Kleincālera u.c. amerikāņu autoru atdzejojumi.