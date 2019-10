Klajā laists Tālivalža Margēviča romāns 'Zirgu gaļas pārdevējs'

Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā ievērojamā latviešu režisora un publicista Tālivalža Margēviča patiesu notikumu iedvesmotu romānu "Zirgu gaļas pārdevējs", kas ir stāsts par vīrišķību un uzņēmību allaž stāties pretī likteņa izaicinājumiem, allaž saglabājot jauneklīgu garu.

Latviešu dokumentālo un spēlfilmu režisors, kinoscenārists, publicists Tālivaldis Margēvičs (1946) jau vairākus gadus pazīstams arī kā rakstnieks. Viņa pirmais romāns "Šķērsiela 13. Latvieša dibinātais gulags" (2016) bija vēstures faktos un dokumentos balstīts vēstījums par Eduardu Bērziņu, izcilu un pretrunīgi vērtētu personību, kura padomju laika darbību gan cildināja, gan sabradāja boļševiku necilvēcīgais politiskais režīms. Šobrīd šim jau plašu popularitāti ieguvušajam darbam blakus liekams jaunākais Tālivalža Margēviča veikums – romāns "Zirgu gaļas pārdevējs", kas, tāpat kā iepriekšējais, atspoguļo 20. gadsimta vēstures dinamiskās kolīzijas.

Romāna galvenā varoņa Pētera Kalēja trauksmainajam dzīves gājumam par prototipu kalpojusi reāla persona – latvietis Pauls Taupmanis. Tālivaldis Margēvičs ir rūpīgi iepazinies ar autentiskām, nepublicētām piezīmēm, kurās atklāta Paula biogrāfija, kā arī fotogrāfijām un unikāliem dokumentiem, kuru kopijas ilustrē grāmatu. Uz šī faktu materiāla bāzes tapis apbrīnojams un – brīžiem liekas – teju neticams dzīvesstāsts, kurš izlasāms vienā elpas vilcienā: ārkārtīgi aizraujošs tieši tāpēc, ka ir dokumentāls.

Pārdaugavas puisis Pēteris, iesaukts par Pēci, būdams vēl tikai nepieredzējis jauneklis, agri iesaistās sociāldemokrātiskajā strādnieku kustībā un sākotnēji tai pieķeras ar visu savu naivo, kaismīgo sirdi. Kā daudzi viņa biedri, pēc 1905. gada asiņainajiem notikumiem arī Pēcis nokļūst cietumā, un varbūt tikai puiša nepilngadība pasargā to no nāvessoda. Seko garš izsūtījuma ceļš uz Sibīriju. Jau Pārdaugavā, strādādams fabrikā, Pēcis saslimis ar tuberkulozi, tāpēc tad, kad puisis beidzot nokļūst nometinājuma vietā, vietējais ārsts spriež, ka ilgāk par divām nedēļām novārgušais arestants dzīvību droši vien neizvilks. Tomēr Pēterim būs lemts uzveikt ne tikai slimību, bet arī daudz nopietnākus dzīves pārbaudījumus. Šādi aizsākas galvu reibinošu notikumu virkne, kas padara Pētera dzīvi par vētrainu virpuli un kurā liela nozīme ir gan starptautiskajai sociāldemokrātu kustībai, gan paša varoņa nesalaužamajam garam. No cara Nikolaja II līdz ģenerālsekretāram Brežņevam, no Rīgas priekšpilsētām līdz Ņujorkai, caur vairākiem pasaules kariem un okupācijām vērpjas vēstījums par apbrīnojami nepadevīgo latvieti, kurš visos likteņa pavērsienos spēj noturēties viļņa virsotnē.

Pieejama arī e-grāmata.