Klajā nācis katalāņu rakstnieka Žaumes Kabrē romāns 'Es atzīstos'

Apgāds "Mansards" laidis klajā katalāņu rakstnieka Žaumes Kabrē romānu "Es atzīstos", ko no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere.

Žaume Kabrē (Jaume Cabré, dzimis Barselonā 1947. gadā) ir viens no izcilākajiem, visvairāk tulkotajiem un pasaulē lielāko atzinību guvušajiem katalāņu rakstniekiem, savukārt "Es atzīstos" tiek ierindots mūsu gadsimta spožāko romānu vidū.

Ģimenes antikvariāts ir vesela pasaule mazajam Adriā, savukārt visas viņa pasaules centrs ir tēva kabinets. Šīs pasaules lielākais dārgums ir brīnišķīga 18. gadsimta vijole, ap kuru vijas daudzie stāsti, no kuriem būvēts šis romāns.

"Es atzīstos" ir gara mīlestības vēstule, ko raksta kāds, kurš gadu gadiem bijis spiests dzīvot vientulībā starp senām grāmatām un neizsūdzētiem noslēpumiem, kāds, kurš ir mīlējis neizmērojami un bez nosacījumiem, kāds, kurš jūtas vainīgs tuva cilvēka vardarbīgajā nāvē, kāds, kurš nespēj saprast ļaunumu, kas caurstrāvo visu Rietumu vēsturi.

"Mani interesē ideju vēsture. Es radu paradoksu romānā: no vienas puses jūs redzat Eiropas kultūras spēku un vienlaicīgi – arī Eiropas nežēlības spēku. Man tas ir neatrisināms paradokss," teicis rakstnieks Žaume Kabrē.

Kritika romānu dēvē par šedevru, meistardarbu, dārgakmeni, bet Žaumi Kabrē – par vienu no izcilākajiem mūsdienu rakstniekiem.

Romānu tulkotāja latviešu valodā Dace Meiere publicējusi tulkojumus no lietuviešu, itāļu, spāņu un katalāņu valodas, pārradījusi vairāk nekā 80 grāmatu, to vidū Umberto Eko, Sandro Veronēzi, Alesandro Bariko, Italo Kalvīno, Nikolo Ammaniti, Havjera Mariasa, Roberto Bolanjo, Kristinas Sabaļauskaites u. c. autoru darbus. Saņēmusi Itālijas Kultūras ministrijas Nacionālo prēmiju tulkošanā (2007), vairākas Itālijas Ārlietu ministrijas prēmijas, balvu "Sudraba tintnīca" (2012), Literatūras gada balvu (2014) un Jāņa Baltvilka balvu (2019).

Kopš 2011. gada romāns tulkots daudzās valodās, tostarp angļu, franču, spāņu, vācu, itāļu, krievu, poļu, holandiešu, lietuviešu, dāņu, norvēģu un ungāru, un līdz šim pārdots vairāk nekā miljons grāmatas eksemplāru.