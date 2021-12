Klausies podkāstu! Regīna Ezera – rakstniece, māte, sieva un sava laika feministe

Latvijas Nacionālā bibliotēkas podkāsts "Klausītava" publicējis epizodi, kurā Dace Bargā sarunājās ar dzejnieku un literatūrzinātnieku Kārli Vērdiņu, kā arī Evu Eglāju-Kristsoni, Latvijas Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktori un pētnieci. Viņi sarunājas par izcilo latviešu rakstnieci Regīnu Ezeru un viņai veltītu starptautisku konferenci, kas gaidāma 3. un 4. decembrī.

Podkāsta epizodē iekļautas arī Regīnas Ezeras domas par pašas personību, kā arī par dzīvi, mākslu, ikdienu un sociālpolitiskajiem uzdevumiem, ar kurām autore dalījusies 1984. gada dokumentālajā filmā "Sieviete starp diviem romāniem" (rež. Ivars Seleckis, Rīgas Kinostudija).

Kārlis Vērdiņš podkāstā dalās pārdomās par Regīnu Ezeru kā sava laikmeta feministi, kā arī izpauž kādu personisku stāstu no savas dzīves, kas norisinājies senākos "Prozas lasījumos" kopā ar Regīnu Ezeru. Savukārt Eva Eglāja-Kristsone epizodē stāsta vairāk par to, ko nozīmē pētīt Regīnas Ezeras literatūru un vai to ir iespējams nošķirt no rakstnieces krāšņās emocionālās personības.

Jau ziņots, ka starptautiskā konference "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra" gaidāma 3. un 4. decembrī: ej.uz/ezeraskonference. Pasākumā gaidāmi padziļināti un izvērsti ārvalstu viesu priekšlasījumi, paneļdiskusijas ar ievērojamu rakstnieku un teātra mākslinieku piedalīšanos, kā arī vietējo un kaimiņvalstu zinātnieku uzstāšanās ar referātiem. Tā tiks translēta tiešsaistē LNB.lv un LUMFI.lv, interneta portālā "Delfi", gan nozīmīgāko Latvijas kultūras izdevumu "Facebook" lapās.

Konferences pirmā diena norisināsies angļu valodā un būs galvenokārt veltīta rakstniecēm, Regīnas Ezeras laikabiedrēm Baltijā un Austrumeiropā, bet otrajā dienā, kuras darba valdoda būs latviešu, pētnieki vērsīs uzmanību uz Ezeras literāro mantojumu un tā interpretācijām teātra un kinomākslā.