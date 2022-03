Latviešu valodā iznācis skandalozā Mišela Velbeka jaunākais romāns 'Serotonīns'

Izdevniecībā "Jānis Roze" iznācis skandalozā un provokatīvā franču rakstnieka Mišela Velbeka jaunākais romāns “Serotonīns”, kas 2020. gadā izvirzīts prestižajai Bukera balvai. Šis darbs izpelnījies plašu rezonansi ne tikai autora dzimtajā Francijā, bet arī ārpus tās robežām.

"Serotonīns" ir stāsts par vientulību, ilgām un ciešanām, vienlaikus apsūdzoši norādot uz mūsdienu morālajām vērtībām. Līdzīgi kā iepriekšējos Velbeka darbos, kuros valda autoram raksturīgais garīgais panīkums un sabiedrībā novērojamās sociālās plaisas, ko radījusi neizbēgamā Rietumu kultūras ietekme, arī šajā romānā galvenais varonis ir ar dzīvi neapmierināts pusmūža vīrietis.

Dziļi nomākts pēc sakāves gan profesionālajā, gan mīlas jomā, novecojušais hedonists un lauksaimniecības eksperts Florāns Klods Labrusts secina, ka “mirst no skumjām”. Attiecības ar pašreizējo draudzeni, kura sākusi viņu nicināt, ir strupceļā, karjera tāpat, un ikdienu grūti iztēloties bez regulāras medikamentu devas. Smokot no vientulības, patērnieciskuma, hedonisma un pilsētas nomocīts, Labrusts nolemj atgriezties Normandijā, kur reiz reklamējis vietējos sierus, iemīlējies un pat – kā tagad šķiet – bijis laimīgs. Taču turienes zemkopji tāpat kā viņš ilgojas pēc neiespējamā – vienkāršāku un humānāku jeb “zelta” laiku atgriešanās un gatavi par to cīnīties vārda tiešā nozīmē.

Mišels Velbeks (Michel Houellebecq, 1958) ir viens no nozīmīgākajiem un skandalozākajiem franču rakstniekiem. Latviešu lasītājiem pazīstami jau pieci šī autora darbi: Dena Dimiņa tulkojumā iznākuši pieci romāni, tostarp “Elementārdaļinas” un Gonkūra prēmiju saņēmušais darbs “Karte un teritorija”, bet romāna “Pakļaušanās” dramatizējums Alvja Hermaņa režijā ar lieliem panākumiem izrādīts Jaunajā Rīgas teātrī.

“Serotonīns” ir sarkastisks, biedējošs, jautrs, neķītrs, aizvainojošs un politnekorekts romāns par norietu, ko piedzīvo Eiropa, Rietumu civilizācija un cilvēce kopumā. “Velbeks sevi ir spoži pieteicis kā vienu no mūsdienu intriģējošākajiem rakstniekiem. Nepārspējams savā nihilismā, pastāvīgi uzjautrinošs un vienmēr baudāms,” norāda "Evening Standard".