Latvija piedalās Leipcigas grāmatu tirgū; tā literārajai balvai nominēts Zigmunds Skujiņš

No 27. līdz 30. aprīlim Vācijā norisinās starptautiskais Leipcigas grāmatu tirgus ("Leipziger Buchmesse"), kurā ar nacionālo stendu un pasākumu programmu piedalās arī Latvija, "Delfi" informē platformas "Latvian Literature" pārstāve Anete Konste.

Šogad Leipcigas grāmatu tirgū Latviju pārstāv platforma "Latvian Literature" un uzņēmums "Jelgavas tipogrāfija", bet pasākumu programmā piedalīsies autori Jānis Joņevs, Semjons Haņins un Signe Viška. Latvijas stendā grāmatu tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar latviešu autoru prozas, dzejas un bērnu literatūras darbu tulkojumiem angļu, franču, spāņu un vācu valodā. Latvijas stenda (halle nr. 4, stenda numurs D305) dizaina autors ir Jānis Mercs.

Foto: Publicitātes foto

Grāmatu tirgus īpašais notikums ir Zigmunda Skujiņa (1926–2022) romāna "Gulta ar zelta kāju" (1984) nominācija Leipcigas grāmatu tirgus literārajai balvai kategorijā "Tulkojums". Romānu, kura tulkotāja ir Nikola Nau (Nicole Nau), izdevusi Vācijas izdevniecība "mareverlag". Leipcigas grāmatu tirgus balva tiek piešķirta kopš 2005. gada, izceļot labākos izdevumus vācu valodā trīs kategorijās – daiļliteratūra, dokumentālā proza un labākais tulkojums. Balvas laureātu paziņošana notiks 27. aprīlī plkst. 16.00.

"Šī ir pirmā reize Latvijas dalības vēsturē, kad kāds no mūsu literatūras tulkojumiem ir nominēts šai balvai. Mēs esam ļoti priecīgi ne tikai par to, ka Vācijas lasītāju interesē mūsu literatūras klasiķis Zigmunds Skujiņš, bet arī par to, ka mums ir tik lieliska tulkotāja kā Nikola Nau. Gaidām no Nikolas jaunus un tikpat spožus Latvijas literatūras darbu tulkojumus vācu valodā!" stāsta platformas "Latvian Literature" pārstāve Rita Dementjeva.

Leipcigas grāmatu tirgū šogad piedalās aptuveni 2500 dalībnieku un notiek vairāk nekā 2400 pasākumu, kuru vidū būs arī pieci pasākumi ar dalībniekiem no Latvijas: