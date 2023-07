Latvijas Nacionālais mākslas muzejs laidis klajā izstādes 'Tikai neraudi!' katalogu

Līdz ar izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) klajā nācis katalogs "Tikai neraudi!", kurā publicēti visi ekspozīcijā apskatāmie darbi, kā arī projekta kuratores, mākslas zinātnieces Dr. art. Elitas Ansones, mākslas zinātnieces, feminisma teorētiķes Janas Kukaines un mākslinieces Rasas Jansones esejas, kas izvērš izstādē skartās tēmas, "Delfi" informē LNMM pārstāvji.

Izdevums apkopo bagātīgu vizuālo materiālu, ietverot aptuveni 120 sieviešu radītu mākslas darbu reprodukcijas, no kuriem gandrīz 100 darbi aplūkojami izstādē. Ekspozīcijā iekļauts un katalogā atspoguļots 48 mākslinieču veikums no 1965. līdz 2023. gadam no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Zuzānu kolekcijas, galerijas "Māksla XO" kolekcijas un privātkolekcijām.

Grāmatas raksti piedāvā teorētisko un vēsturisko kontekstu izstādes mākslas darbu interpretācijai un ir nozīmīgs papildinājums mākslas darbu reprezentācijai. Elita Ansone savā esejā pievēršas feminisma domas attīstībai Latvijā un tās izpausmēm mākslā un dzīvē, konceptualizējot mākslas darbus atbilstoši izstādes tematiskajām sadaļām: sieviešu darbi, ģenealoģija, mātišķība, reproduktīvās tiesības un ķermeniskā pieredze, konstruētā sievišķība, ekofeminisms un mitoloģija. Jana Kukaine sniedz dziļi sazarotu ekspozīcijā pārstāvēto darbu analīzi, vērtējot tos no feminisma teoriju skatpunkta. Savukārt māksliniece Rasa Jansone, kura reizē ir arī viena no projekta dalībniecēm, interpretē mātišķībai un mitoloģijai veltītajās sadaļās esošos mākslas darbus caur divu spēcīgu tēlu – renesanses madonnas un mītiskās Mēdejas – izmantojumu.

Foto: Estere Rožkalne

Katalogs izdots latviešu un angļu valodā ar Valsts kultūrkapitāla fonda, fonda "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja amerikāņu draugi" un mākslinieces Vijas Celmiņas atbalstu.

Katalogs izdots 500 eksemplāru lielā tirāžā. Grāmatu iespējams iegādāties LNMM veikalā vai aizpildot rēķina formu.

Izstāde "Tikai neraudi! Feministiskie skatījumi Latvijas mākslā: 1965–2023" norisinās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē līdz 15. oktobrim, rādot Latvijas mākslu feministiskā rakursā un piedāvājot pašām sievietēm runāt par sevi. Sieviešu dzīves problemātika ekspozīcijā izgaismota plašā izvērsumā astoņās tematiskās grupās, apvienojot Latvijas mākslinieču glezniecības, grafikas, fotogrāfijas, instalāciju un video darbus, kas tapuši no 20. gadsimta 60. gadiem līdz pat 2023. gadam.