Latvijas Neredzīgo bibliotēka izdevusi jaunu grāmatu vieglajā valodā "Jonotans no Kaiju kalna". Grāmatas atvēršanas svētki notiks 28. aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkā. Svētkos piedalīsies grāmatas pirmizdevuma tulkotāja Gunta Anča un vieglās valodas konsultante Irīna Meļņika, kā arī grāmatas pirmā lasītāja Baiba Baikovska, "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir vienīgā bibliotēka, kura piedāvā saviem lasītājiem plašu grāmatu klāstu pielāgotā formātā, t. sk., vieglajā valodā. Aprīļa beigās tām pievienosies vēl viena grāmata – Jens Ahlboms "Jonotans no Kaiju kalna". Tā ir zviedru autora pasaka par puisēnu, kurš dzīvo tādā pasaulē, kurā visiem ir spārni. Taču mazais Jonotans piedzimst citādāks – bez spārniem. Tā kā grāmatas pamatideja saistās ar iekļaujošu sabiedrību, tā ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Jonotana stāsts vēsta par prasmi atrast risinājumu un būt kopā ar pārējiem par spīti šķēršļiem. 2001. gadā grāmatu no zviedru valodas tulkojusi Gunta Anča, tomēr Jonotana stāsta ideja ir aktuāla vēl joprojām, tāpēc šogad bibliotēka to adaptējusi vieglajā valodā.

Vieglā valoda ir sazināšanās veids, kurā informācija tiek vienkāršota, padarīta vieglāk saprotama. Vieglā valoda palīdz saprast informāciju cilvēkiem, kuriem tā var šķist grūti uztverama sliktu valodas zināšanu vai uztveres traucējumu dēļ.