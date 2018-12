Latviski izdota ebreju rakstnieka Dāvida Grosmana grāmata 'Bārā ienāk zirgs'

"Jāņa Rozes apgāds" laidis klajā ievērojamā ebreju rakstnieka, daudzu starptautisku balvu laureāta Dāvida Grosmana romānu "Bāra ienāk zirgs". Darbu no ivrita tulkojusi Māra Poļakova.

Romāns pērn autoram un tā angļu tulkotājai atnesa prestižo Bukera prēmiju. Kā raksta izdevēji, šī noteikti ir viena no stila ziņā interesantākajām un emocionāli iespaidīgākajām grāmatām, ko labas lasāmvielas cienītājiem šī gada nogalē piedāvā tulkotās literatūras jomā.

Romāna notikumi aizsākas nelielā Izraēlas pilsētiņā, kur uzstājas komiķis Dovs Grinšteins. Viņš iecerējis, ka šī vakara priekšnesums atšķirsies no ierastajiem stendapa jociņiem. 57 gadus vecais komiķis uzaicinājis uz izrādi kādreizējo bērnības draugu, kas tagad ir pensionējies tiesnesis, noskatīties to un izteikt spriedumu par viņa personību. Skatītāju un lasītāju acu priekšā mētāšanās jociņiem, kas mēdz būt tēmēti arī zem jostasvietas, pamazām pārvēršas par dziļi personīgu stāstu par kādu pagrieziena punktu komiķa dzīvē. Romāns liek ar aizturētu elpu sekot aktiera saspēlei ar publiku, izgaršot gan bezkaunības, gan pašironiju, gan anekdotes, tostarp arī par "zirga ierašanos bārā".

Pats autors par grāmatu saka tā: "Man tas ir stāsts par cilvēku, kura dzīve rit paralēli tai, kāda varētu būt bijusi. Šķiet, mēs katrs pazīstam cilvēkus, kuri dzīvo paralēli savai reālajai autentiskajai dzīvei, jo ir piedzīvojuši kādu traumu, cenšas piepildīt vecāku vai skolotāju cerības, iepriecināt citus, pakļaujas laika garam. Mans romāns ir stāsts par šādu atteikšanos no sevis – un unikālo iespēju, kad Dovale un Avišajs var atkal uzmeklēt savu patieso es. Un stāsts par to, ka ikvienam ir vajadzīgs kāds "ar labu aci" – iejūtīgs, saprotošs liecinieks. Kāds, kurš mūs atbrīvo no vienaldzīgas vai noniecinošas attieksmes šaurības."

Dāvids Grosmans dzimis Jeruzālemē. Pirms pievēršanās literatūrai strādājis par radio žurnālistu, jau vairākus gadu desmitus stingri pauž arī kreisus politiskos uzskatus un mudina meklēt veidu, kā mierīgā un līdztiesīgā ceļā risināt situāciju Izraēlā. Sarakstījis virkni daiļliteratūras un dokumentālās prozas darbu un bērnu grāmatu. Viņa darbi tulkoti un izdoti vairāk nekā četrdesmit valodās.

Rakstnieks saņēmis daudzas starptautiska mēroga balvas, tostarp "Buxtehuder Bulle" (Vācija), Gintera Grasa fonda piešķirto Albatrosa prēmiju, Francijas Goda leģiona ordeni, Romas "Premio per la Pace e l'Azione Umanitaria". Par romāna "Bārā ienāk zirgs" tulkojumu angļu valodā gan autors, gan tulkotāja 2017. gadā saņēma balvu "Man Booker International".