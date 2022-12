Latviski izdota Ukrainas prezidenta Zelenska biogrāfija

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā ukraiņu žurnālista, publicista un politikas analītiķa Serhija Rudenko (Сергій Руденко) grāmatu "Zelenskis. Biogrāfija" ("Зеленський без гриму"). Grāmatu tulkojuši Armīns Voitkāns un Renāte Kārkliņa.

Kā zināms, 2019. gadā tautā iemīļotais ukraiņu komiķis Volodimirs Zelenskis balotējās Valsts prezidenta vēlēšanās, solot, ka atjaunos pilsoņu uzticību politikai un izbeigs ieilgušo konfliktu ar Krieviju. Pēc pārliecinošās uzvaras viņš skali paziņoja: "Es jūs nepievilšu!" vēl nenojaušot, ka trīs gadus vēlāk kopā ar savu valsti cīnīsies par tās pastāvēšanu un neatkarību baisākajā karā Eiropā kopš 1945. gada, vēsta izdevēji.

Krievijas nežēlīgās agresijas dēļ Zelenskis 2022. gada 24. februārī nokļuva visas pasaules uzmanības centrā, un nu viņa vārds vairs komentārus neprasa. Bet kā aktieris, kuru neuztvēra nopietni, nonāca līdz pasaules cienīta līdera statusam?

2020. gadā publicists Serhijs Rudenko uzrakstīja grāmatu par Zelenski. Kā daudzās intervijās stāsta pats autors, viņam pašam bijusi interese uzzināt pēc iespējas vairāk par sesto Ukrainas prezidentu. "Es vācu dosjē par Zelenski. Un kādā brīdī sapratu, ka tas viss varētu būt interesanti arī citiem. Tā radās ideja izdot grāmatu par prezidentu," saka autors.

"Jebkurš šīs grāmatas apskats jāsāk ar atzīšanu, ka pati tās pastāvēšana — līdzīgi kā cilvēka pārtapšana no televīzijas zvaigznes par prezidentu un par gandrīz vispārēji apbrīnotu kara laika varoni — nav mazs varoņdarbs. Galu galā, Ukrainā kopš februāra beigām, notiek karš. Šī ir vairāk prezidentūras, nevis prezidenta biogrāfija. Grāmatas beigās Rudenko raksta: "Šodien Ukrainā ikvienam, bez izņēmuma, ir tikai viens ienaidnieks, un no uzvaras pār šo ienaidnieku ir atkarīga Ukrainas valsts pastāvēšana"," par grāmatu raksta "The Washington Post".

Iepriekš grāmatas autors Rudenko ir strādājis laikrakstos, televīzijā un radio. Ieguvis vairākus apbalvojumus, tādus kā Top 20 "Labākā Ukrainas grāmata 2008" (pēc žurnāla "Korespondents" vērtējuma), piedalījies Starptautiskā literatūras konkursa "Granoslov" (2008) u.c. Šī nav autora pirmā grāmata par Ukrainas politiķien, iepriekš ir izdoti darbi par Viktora Janukoviča, Viktora Juščenko un Jūlijas Timošenko komandām. "Zelenskis. Biogrāfija" ir līdz šim veiksmīgākais Serhija Rudenko darbs, kas tulkots 26 valodās. Pēc grāmatas iznākšanas Polijā, Lielbritānijā, Vācijā, Holandē, Portugālē un citās valstīs grāmata iekļuvusi dižpārdokļu topos, vēsta izdevēji no "Latvijas Medijiem".