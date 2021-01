Latviski izdots britu rakstnieka Džeimsa Mīka darbs 'Uz Kalē. Sērgas laikā'

Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā britu rakstnieka un žurnālista darbu "Uz Kalē. Sērgas laikā".

"Vēsturiskais romāns iztēlojamās pagātnes vīzijām pārsvarā pieiet divējādi. Populārajai pirmajai metodei ir piederīgi daudzie cilvēciski ieinteresētie, atjautas pilnie romāni, kuros tiek pieņemts, ka viss vienmēr bijis aptuveni tāpat, kā ir tagad. Cita pieeja, kā to, nosaucot par mītisko metodi Džoisa "Ulisā", raksturojis T. S. Eliots, ir vēstures pārvēršana par vielu pašreizējā brīža pārvaldīšanai, strukturēšanai, formas un nozīmes piešķiršanai. Džeimsa Mīka bagātīgais, īpatnais jaunais romāns "Uz Kalē. Sērgas laikā" apvieno elementus no abām šīm metodēm, un viens no daudzajiem šā darba piedāvātajiem dziļajiem un mulsinošajiem baudījumiem meklējams tieši lasītāja centienos saprast, kāda veida sacerējumā — un arī pasaulē — tas katrā brīdī atrodas.

Pirmkārt šis skaistais literārais opuss ir mēģinājums izzināt atšķirību starp romantisku un patiesu mīlestību, alegoriju un realitāti, vēsturi un tagadni. Tas tiek izspēlēts negaidītos un aizraujošos veidos un noslēdzas ar reizē stilistisku un saturisku piepildījumu, kas ir apliecinošs, maigs un pat nedaudz cēls," tā par grāmatu raksta izdevēji.

Romāna darbības apstākļi ir nepastarpināti vēsturiski. Tā ir dienvidrietumu Anglija 1348. gadā, divus gadus pēc Kresī kaujas, kura ir izšķīrusi angļu panākumus Simtgadu kara sākumā, kad sauja stopiem bruņotu angļu strēlnieku uzveikusi francūžus un ieņēmusi Kalē. Tronī ir karalis Edvards Trešais, Eiropā plosās mēris, un trīs ceļinieki — garīdznieks Tomass, lorda meita Bernadīne un viņas tēva dzimtcilvēks Vils —, tik pārmēru atšķirīgi gan sabiedriskajā statusā, gan dzīvesziņā, tiek likteņa savesti kopā, lai "in ordinary time" — parastajā liturģiskajā laikā — kopīgi šķērsotu Angliju un nokļūtu Kalē.

Britu rakstnieks un žurnālists Džeimss Mīks ir daudzu romānu un stāstu krājumu autors, vairākkārt godalgots gan par daiļprozas darbiem, gan veikumu žurnālistikā. Latviski līdz šim klajā laisti trīs romāni: "Cilvēkmīlestības akts", "Piezemēšanās" un "Sirds ielauzās".

No angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna. Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis