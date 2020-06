Latviski izdots Heteres Morisas romāns 'Cilkas ceļojums'

Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā rakstnieces Heteres Morisas romānu "Cilkas ceļojums" – patiesos notikumos balstītu stāstu par Aušvicā un Vorkutā izdzīvojušo Čehijas ebrejieti Ceciliju Kleinu.

Kad pērn latviešu valodā iznāca Heteres Morisas romāns "Aušvicas tetovētājs", tāpat kā citās pasaules valstīs Lali Sokolova dzīvesstāsts kļuva par bestselleru, viegli un saprotami izstāstot miljonu traģēdiju caur to dažu stāstiem, kas izdzīvoja. Pēc romāna iznākšanas autore saņēma ļoti daudz vēstuļu un lūgumu izstāstīt arī citu izdzīvotāju stāstus. Taču Morisa klēja meiteni, kuru savā stāstā bija pieminējis Lali Sokolovs: Cilku, kura nonāca Aušvicas nāves nometnē vien 16 gadus veca… un, kad nometnē ieslodzītos atbrīvoja, jauno sievieti "par kolaborāciju ar ienaidnieku" nosūtīja uz Vorkutu. Pētot arhīvus un meklējot lieciniekus, tapa romāns "Cilkas ceļojums".

"Cilkas ceļojums" ir patstāvīgs darbs, kura galvenā varone Cecilija Kleina, draugiem – Cilka, izdzīvo divus ieslodzījumus: Aušvicā un Vorkutā. Romānā minētie fakti ir patiesi, ieskaitot gan divkāršo ieslodzījumu, gan to, ka ledainajā Vorkutā Cecilija atrada mīlestību un pēc atbrīvošanas atgriezās dzimtenē. "Cilka, mazā Čehijas ebrejiete, kura izdzīvoja apstākļos, kad mira miljoni, ar savu dzīvi apliecina: cilvēku salauzt var tikai cilvēks. Un cilvēka varā ir arī izglābt otru no salūšanas," raksta izdevēji.

Tikpat mānīgi viegli kā "Aušvicas tetovētājā" Hetere Morisa atklāj jaunās meitenes dzīvi baisos apstākļos, nevairoties runāt par to, par ko gadiem ticis klusēts un atklājot, ka izdzīvošana ekstremālos apstākļos bieži vien prasa ko vairāk par drosmi. Kā ieslodzījumā izdzīvoja sievietes? Ko tas no viņām prasīja? Šausmas, kuras Morisa apraksta vienkāršiem vārdiem un dažās lappusēs, ilgus gadus bija realitāte sievietēm un jaunām meitenēm no visas Eiropas. Gan Aušvicā, gan Vorkutā izdzīvot bija jāiemācās…

Lai gan tēma ir skarba, šī ir grāmata, ar kuru var sākt vēstures izzināšanu, grāmata, kuras autore spēj ārkārtīgi veikli, neizgaršojot baismākās detaļas, tomēr gana patiesīgi izstāstīt stāstu par izdzīvošanu, par mīlestību, sāpēm un ciešanām, kuras ļoti nesenā pagātnē piedzīvoja arī mūsu tuvinieki. Romāns raisa pārdomas un atstāj cerības, kļūstot par lasāmvielu, kuru atcerēties, un kuru ieteikt izlasīt draugiem.

Hetere Morisa ir dzimusi Jaunzēlandē un, kā pati atklāj savā mājaslapā, pirms viņa satika Lali Sokolovu, ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē un mācījusies vairākos profesionālos scenāriju rakstības kursos. Viņas debijas romāns "Aušvicas tetovētājs" pirmo reizi tika publicēts 2018. gadā, un kopš tā laika tas pārdots daudzos miljonos eksemplāru.

Romānu no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. Pieejama arī e-grāmata.