Latviski izdots spāņu rakstnieka Manuela Vilasa darbs 'Ordesa'

Izdevniecība "Zvaigzne ABC" laidusi klajā spāņu dzejnieka un rakstnieka Manuela Vilasa darbu "Ordesa". Grāmatu no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ordesa" ir autobiogrāfiskais darbs un atzīšanās pieaugšanā – aprakstot pārdomas un sajūtas, kādas rakstnieku pārņēmušas, dzīvojot tālāk pēc vecāku nāves.

"Atzīšanās mīlestībā vecākiem un dzīvei. Pilnīgi jauns skatījums uz sevi un viņiem, mēģinājums atrast, izprast un paturēt šīs zināšanas. Vecāki. Atskārta, ka arī viņi ir pavisam parasti cilvēki, mums nezināmu kaislību, alku un vēlmju vajāti, parasti atnāk ar novēlošanos un tad vienīgais, kā viņus iepazīt no jauna, ir fotogrāfijas un atmiņu drumslas, kuras, kopā saliktas, no jauna izveido mūsu priekšstatu par viņiem – un līdz ar to par sevi," vēsta izdevēji.

"Viņi bija divi Rembo, viņi, mani vecāki: viņi necieta atmiņas, viņi par sevi nedomāja. Neticami nevērīgi, bet pamanījās radīt mani un aizsūtīt skolā, kur es iemācījos rakstīt, un tagad aprakstu viņu dzīvi; te nu viņi nošāva greizi, vajadzēja pamest mani starp visradikālākajiem revolucionāriem, kur valda absolūts analfabētisms," raksta Manuels Vilass. "Tā ir un nav taisnība – romāns ir vienlaikus atklāts un atturīgs, patiess un sāpīgs, cerību dāvājošs un poētiski smalks. Lasītājs, kurš ir gatavs ienirt grāmatā līdz pat sevis paša dziļākajai dzelmei, "Ordesā" atradīs neticami vērīgu sarunas biedru. Lasītājs, kurš meklē ātru literāru uzkodu, būs sašutis un vīlies," papildina izdevēji.

"Pagātne – tās ir mēbeles, gaiteņi, mājas, dzīvokļi, virtuves, gultas, grīdsegas, krekli. Pagātne ir krekli, kurus valkāja mirušie. Un novakares, tās ir novakares, sevišķi svētdienu novakares, kad cilvēka rosība uz brīdi tiek apturēta; un mūsu skatienam paveras primitīvā daba, mēs atkal redzam gaisu, vēju un tukšas stundas." Romānā "Ordesa" Manuels Vilass ar dzejai piemītošo spraigumu piedāvā ļoti personisku stāstu. Autora drosmīgais un priekšstatus graujošais tonis, saplūdinot īstenību ar izdomu un prozu ar dzeju, uzbūvē stāstu, kurā mēs ieraugām sevi – ceļojumā no mūsu nemaldīgās tagadnes uz kādu iztēlotu sākumu.

Manuels Vilass (1962) sarakstījis romānus un vairākus dzejoļu krājumus, kā arī publicējies laikrakstos un žurnālos. Romāns "Ordesa" ir tulkots vairāk nekā divdesmit valodās un ieguvis literāro kritiķu starptautisku atzinību.

Pieejama arī e-grāmata.