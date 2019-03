'Liels un mazs' nominēta starptautiskai balvai 'Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs'

Izdevniecība "Liels un mazs" nominēta 56. Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus prestižajai balvai "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs", portālu "Delfi" informē izdevniecības pārstāvji.

Balva "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs" tiks pasniegta septīto reizi un ik gadu tai tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām – Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji. Ar "Liels un mazs" par labākā Eiropas bērnu grāmatu izdevēja titulu sacenšas izdevēji no Vācijas, Itālijas, Somijas un Portugāles. Par nominētajām izdevniecībām līdz 15. martam balso Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus reģistrētie dalībnieki.

Balsošanas rezultātus paziņos 56. Boloņas grāmatu tirgū Itālijā, kas norisināsies no 1. līdz 4. aprīlim.

Starptautiskais Boloņas bērnu grāmatu tirgus ir pasaules nozīmīgākā bērnu grāmatniecības profesionāļu tikšanās, kurā šogad piedalīsies gan izdevniecība "Liels un mazs", gan citi Latvijas apgādi, kas strādās Latvijas nacionālajā stendā "Books to Fall For".

Šī ir jau otrā reize pēc kārtas, kad "Liels un mazs" tiek nominēts prestižajai balvai, kuru piešķir, izceļot izdevēju augsto profesionalitāti, ar kādu tie iepriekšējā gadā īstenojuši inovatīvus un intelektuāli augstvērtīgus bērnu grāmatu projektus. "Mēs esam sasnieguši pusaudža vecumu – 2019. gada nogalē svinēsim izdevniecības 15. dzimšanas dienu, un šī atzinība ir kā lieliska dāvana no kolēģiem. Šķiet, ka tas solis, kas sperts pagājušajā gadā un pamanīts arī ārpus Latvijas, ir bijis virzienā uz aizvien organiskāku un ciešāku savienību starp grāmatas teksta un vizuālo valodu. Laba bērnu grāmata runā abās," saka izdevniecības galvenā redaktore, dzejniece Inese Zandere.

Izdevniecība "Liels un mazs" jau kopš savas darbības pirmsākumiem 2004. gadā ir centusies attīstīt un bagātināt Latvijas bērnu grāmatniecības nozari, īpaši uzsverot ilustrācijas nozīmi. Unikāla ir "Bikibuka" sērija, kurā ietilpst 101 kabatas formāta grāmatiņa – katrā atrodams viens latviešu autora dzejolis, ko ilustrējis kāds mūsdienu latviešu mākslinieks. Tāpat "Liels un mazs" regulāri iepazīstina latviešu lasītājus ar izcilu pasaules bērnu literatūras darbu tulkojumiem.

Kopš 2014. gada veiksmīgi attīstās arī "Liels un mazs" izdoto grāmatu tulkošana un izdošana pasaulē – jau gandrīz 40 tulkojumi iznākuši 14 pasaules valodās.

Ar izdevniecības "Liels un mazs" grāmatām var iepazīties izdevniecības mājas lapā.