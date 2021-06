Mēs visi zinām, ka "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" ir Jāņa Streiča filma, mēs zinām, ka tā ir Lilitas Bērziņas, Ulda Dumpja, Olgas Dreģes, Gundara Āboliņa, Diānas Zandes, Romualda Ancāna un pārējo aktieru filma, taču bieži vien aizmirstam, ka tas ir arī rakstnieces Māras Svīres stāsts un scenārijs, kas savulaik apbalvots ar "Lielo Kristapu". Šogad filmai un tās autorei jubilejas – "Limuzīns..." atzīmē dzīves pilnbrieda sasniegšanu, tikmēr rakstniece oktobrī svinēs 85. dzimšanas dienu. Māra Svīre turpina aktīvi darboties literatūrā, gada sākumā iznāca viņas jaunākais romāns "Bailes no dziļuma", un mūsu sarunā norāda, ka "Limuzīns..." pašai nekad nav šķitis viņas literārās karjeras svarīgākais darbs – par tādu kļūstot katra nākamā grāmata.

Pēc stāsta "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" publikācijas žurnālā "Karogs" Svīri beidzot pamanīja un novērtēja, turklāt ne tikai literāti, bet arī kinoļaudis. Pēc kinostudijas direktora ieteikuma "Limuzīnu..." izlasīja arī režisors Jānis Streičs. "Viņš man piezvanīja – mēs nebijām pazīstami, bet kurš gan nepazīst Jāni Streiču, – un teica: "Kinostudija grib pirkt jūsu stāstu." Uz to es viņam atbildēju: "Man to bērnu vēl ir tik maz, ka es negribu ar tiem tirgoties, bet pati stāvēt tiem klāt." Viņš atbildēja: "Es ar līdzautoriem nestrādāju." Uz to es pretī: "Es arī nestrādāju ar līdzautoriem," kas tolaik bija visai bezkaunīgi no manas puses," ar smaidu atceras rakstniece.