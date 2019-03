Literārā aģente: 'Esam izsmēluši interesi par vēsturiskām tēmām'

Vai panākumu virsotne bija pērnā gada goda viesa valsts statuss Londonas grāmatu tirgū?

Jā, tieši tā! Tam mēs gatavojāmies trīs gadus. Tāpēc arī valdība bija veltījusi lielus līdzekļus tam, lai mums beidzot pievērstu pienācīgu uzmanību, jo diemžēl mēs esam maziņi. Man bieži tiek vaicāts – kas interesē ārzemju izdevējus? Atbildot skarbi – viņus diez ko neinteresē nekas. Mēs viņus piespiedām interesēties.

Reizēm par literāro aģentu darbu ir nepareizs priekšstats – tu stāvi stendā, bet cilvēki paši nāk klāt un kaut ko vaicā. Tā tas nenotiek. Lai izveidotos saruna, lai radītu interesi, ir ļoti sūri un grūti jāstrādā. Jāsameklē kontakti, jāuzrunā cilvēki, jāpiespiež izlasīt mūsu materiālus. Darbs nav padarīts, ja es aizsūtu vēstuli ar informāciju un uzaicinājumu tikties. Sākumā no 100 vēstulēm tikai uz kādam trim četrām pienāca atbildes, no kurām divās bija rakstīts, ka viņiem nav laika ar mani tikties. Tāpēc arī ļoti uzmanīgi jāskatās, ko tu sūti izdevējiem. Ja aizsūtīsi informāciju, kas vispār neattiecas uz viņu izdevniecības profilu, ar tevi vispār vairs nekad nerunās, jo uzskatīs to par apvainojumu. Turklāt, kā saka amerikāņi, laiks ir nauda, izdevēji ir ļoti aizņemti cilvēki.

Bet ir taču kaut kādas tikai un vienīgi latviešu literatūrai raksturīgas lietas, ar ko sevi prezentēt?

Jā, bet grūti uz šo jautājumu atbildēt divos trīs teikumos. Mūsu stiprās puses noteikti ir nopietnā literatūra jeb, kā to angliski sauc, "literary fiction". Mums ir ļoti daudz labu stāstu autoru un bērnu grāmatu, taču tās pārsvarā neatbilst vispārpieņemtajiem standartiem. Ārzemēs šīs grāmatas ir ļoti standartizētas pa vecuma grupām, un viņiem ir konkrēts priekšstats par bilžu grāmatām – tajās nedrīkst būt gari teksti. Mums šādas robežas neeksistē, bet ārzemēs tās vienkārši neņem pretī un neizdod.

Taču mēs esam pamanījušies pārliecināt dažus izdevējus izdot to, ko viņi parasti neizdod. Piemēram, kad mēs sākām darbu Anglijas tirgū, mums teica, ka mēs nekad dzīvē nepārdosim dzeju, vēl jo vairāk bērnu dzeju, taču mēs to izdarījām. Sākām ar Ievas Samauskas "Skaļo klasi" un turpinājām ar Ineses Zanderes "Līzi Analīzi". Spānijā iznācis arī Kārļa Vērdiņa "Tētis", kuru vēl gribu turpināt piedāvāt Anglijā.

Kas vēl no latviešu literatūras būtu jāpiedāvā eksportam?

Noteikti tie būtu Osvalda Zebra "Gaiļu kalna ēnā" un Regīnas Ezeras "Aka", kā arī Zigmunda Skujiņa novele "Lielā zivs". Ar to es domāju vairāk angļu tirgu, jo šobrīd mums piedāvājums kļūst ierobežots – gandrīz esam izpārdevuši visu, kas bija katalogā. Šobrīd virzām visu, kas vēl nav pārdots. Savukārt to, kas jau ir pārdots Anglijā, mēs virzām uz citām valstīm.

Cik ilgā laikā šādai virzīšanai sāk just rezultātu?

Parasti saka, ka tam, lai tevi sāktu uztvert nopietni un uzticētos, ir nepieciešami trīs gadi. Mēs to izdarījām mazliet ātrāk. Trīs gadu laikā mēs nodibinājām ļoti labas attiecības, bet tas prasīja tiešām lielu ieguldījumu gan cilvēcisko attiecību, gan finansiālā ziņā. Mums bija daudz izdevēju vizīšu, kas deva milzum daudz. Tagad ar viņiem mēs tiekamies kā draugi uz 10–15 minūtēm, lai gan parasti tā ir vismaz pusstunda. Šie izdevēji nekad mums neatteiks tikšanos, viņi būs priecīgi mūs redzēt un uzklausīt.

Kas ir tas, ko parasti šādās īsajās tikšanās reizēs izrunā?

Ja es ar izdevēju tiekos pirmoreiz, tad sāku ar jautājumu, kāda veida grāmatas un tēmas viņu uzrunā. Protams, esmu iepriekš skatījusies un analizējusi viņa izdevējdarbību, tomēr gribu dzirdēt arī viņa nākotnes plānus, kādā virzienā viņš vēlas doties, kādu stilu un tēmas meklē. Tad attiecīgi galvā ātri mēģinu piemeklēt tam ko atbilstošu. Ja satiekos ar cilvēku, kuru jau labāk pazīstu, tad parasti man ir diezgan konkrēts priekšstats par to, ko es viņam piedāvāšu.