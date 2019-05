LNB notiks Latvijas skaļās lasīšanas sacensības nacionālais fināls

Sestdien, 18. maijā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē no pulksten 12.00 līdz 16.00 norisināsies Latvijas skaļās lasīšanas sacensības nacionālais fināls, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP), Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes (International Board on Books for Young People, IBBY) Latvijas nodaļa, un LNB kopā ar bibliotēkām un skolām visā Latvijā jau vairākus gadus rosina bērnus piedalīties jaunā, aizraujošā lasīšanas aktivitātē. Aizvadītajā mācību gadā skaļo lasītāju skaits no 5. un 6. klasēm sasniedzis vienpadsmit tūkstošus. Tās ir vairāku līmeņu sacensības – klasē, skolā, bibliotēkā, reģionā un valsts finālā. Rīgā ieradīsies 30 reģionālie lasīšanas čempioni, klātienē viņus atbalstīs visa klase, bet video tiešraidē LNB mājaslapā līdzi jutīs vēl daudzi simti lasīšanas entuziasti.

Lasītprasmes pētījumi izgaismo pastāvošās problēmas Latvijā. Kā liecina 2018. gada medijpratības indekss Eiropas valstīs, Latvija ierindojas 17. vietā starp 35 valstīm. Pirmajā vietā ir Somija, bet Baltijas valstu līmeni augsti rādītāji ir Igaunijai – piektā vieta, kas ierindo kaimiņvalsti vadošo valstu grupā. Vislielākais svars medijpratības indeksā – 30% ir tieši lasītprasmei, ko palīdz attīstīt bibliotēku un skolu kopēji projekti, kas veicina lasīšanas prestižu, nostiprina lasīšanas tradīcijas ģimenē un vairo lasītprieku, kas ir labas lasītprasmes pamatā.

Pasaules pētnieki ir vienisprātis, ja bērni neiemācās tekoši lasīt līdz 3. klases beigām, viņiem būs regulāri sarežģījumi ar mācību vielas apguvi skolā un, visdrīzāk, viņi nekļūs par lasītājiem mūžizglītības perspektīvā. Sešu līdz deviņu gadu vecumā, lielākā daļa bērnu izdzīvo pāreju no lasīt mācīšanās posma uz nākamo – lasīt, lai mācītos posmu. Ja šī pāreja nenotiek veiksmīgi, tā ir neizmantotā iespēja, ko vēlāk ir ārkārtīgi sarežģīti labot. Daudz lasīt skolas mācību laikā nav iespējams, tādēļ palīgā nāk bibliotēkas, ģimene un sabiedrība attieksme: "Slavējiet lasītājus!"

Metodika skaļās lasīšanas kampaņas rīkošanai ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau vairāk nekā 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. 11 līdz 12 gadu vecumā skolēnu lasītprasme jau ir nostabilizējusies, tādēļ nīderlandiešu kolēģi rekomendē sacensības rīkot tieši šai vecumgrupai. Skaļās lasīšanas sacensības ir paredzētas arī pašapziņas celšanai, zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai.

Šosestdien varēs dzirdēt reģionālo čempionu lasītos klasikas darbus, piemēram, Džeralds Darels "Mana ģimeni un citi zvēri", Džanni Rodari "Sīpoliņa piedzīvojumi", Astrida Lindgrēne "Lennebergas Emīls", Pamela L.Treversa "Mērija Popinsa", daudzviet pasaulē populāras mūsdienu autoru grāmatas – Džefs Kinnijs "Grega dienasgrāmata", Pauls van Lons "Šausmu autobuss", Kristīna Olsone "Stikla bērni", Andžela Naneti "Mans vectēvs bija ķiršu koks" un Marija Parra "Vafeļu sirdis", kā arī latviešu autoru darbus – Vizma Belševica "Bille", Anna Skaidrīte Gailīte "Patrīcijas dienasgrāmata", Daina Ozoliņa "Izglābt vasaras brīvlaiku", Andra Manfelde "Kurš no mums lidos" un citus. Galvenais sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bērnu izvēlei un veicināt pozitīvas emocijas.

Sacensības vērtēs pieredzējusi žūrija – Renāte Punka, "Jāņa Rozes apgāda" izpilddirektore, tulkotāja; Diāna Bērza – Latvijas Radio režisore; aktieris Valters Krauze; Dagnija Baltiņa – LNB Speciālo krājumu departamenta direktore, kultūras mantojuma pārzinātāja un mūziķis Ralfs Eilands.

Pasākumā piedalīsies arī pirmais Latvijas čempions lasīšanā Roberts Ozoliņš no Dobeles 1. vidusskolas. Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību uzvarētājs uz gadu kļūst par LNB Bērnu direktoru un iegūst ceļojošo balvu savai skolai, ko veidojis stikla mākslinieks Ernests Vītiņš, kā arī dāvanu kartes grāmatu iegādei. Bērnu direktora pienākumos ietilps ne vien reprezentācijas pasākumu apmeklēšana (piemēram, šogad LNB simtgades svinībās 31. augustā jaunā vizuālā veidolā tiks atklāts 7. stāvs bērniem), bet arī bērnu literatūras un bibliotēkas pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa paušana medijiem, kā arī iespēja kopā ar klasi iesaistīties LBJLP otganizētajos Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas pasākumos 24. jūlijā LU Botāniskajā dārzā un iegūt pilnu grāmatu kolekciju savai skolai LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2019./2020. gada posmam. Arī 2. un 3. vietas ieguvējus gaida vērtīgu grāmatu dāvinājums, Rīgas Zooloģiskā dārza ieejas kartes ģimenei un citi pārsteigumi.