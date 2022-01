LTV ar astoņiem jauniem raidījumiem atgriezīsies 'Literatūre'

Sākot ar 2022. gada 15. janvāri Latvijas Televīzijas (LTV) ēterā atgriezīsies dokumentālais literāro ceļojumu raidījums "Literatūre".

Kā "Delfi" informē raidījuma veidotāji no Vides filmu studijas, jaunā sezona būs skatāma katru otro sestdienu LTV1 ēterā, kā arī tiešraidē replay.lsm.lv platformā pirms dienas ziņām pulksten 17.30. Vēlāk raidījums būs pieejams arī ierakstā replay.lsm.lv un ltv.lv mājaslapās.

Kā allaž, literatūriste Marta Selecka kopā ar kādu mūsdienu rakstnieku dosies uz kāda pagātnes rakstnieka pasauli, kamēr otrs literatūrists, Gustavs Terzens, joprojām ar grāmatām rokā, dosies uz visām debespusēm, lai kādam svešiniekam palasītu priekšā un iedraudzētos gan ar cilvēku, gan literatūru.

"Literatūres ceturtais cēliens mani pārsteidza ar savu nopietnību. Likās paši esam izauguši, nobrieduši - literāros procesus apņēmuši dziļākā tvērumā. Gatavojoties filmēšanai nācās sastapties ar ārkārtīgi dažādiem tekstiem un dzīvesstāstiem. Visvairāk saviļņoja Riharda Bargā dziedāšana Liepājā, Amandas Aizpurietes pelde Gaujā un aveņu lasīšana Knuta Skujenieka dārzā," tā par šosezon sajusto un piedzīvoto izsakās "Literatūres" idejas autore un vadītāja Marta Selecka.

Foto: Uģis Olte

Savukārt savrupais grāmatu lasītājs un raidījuma otrs vadītājs Gustavs Terzens, "Literatūres" ceturto cēlienu veidojot, ir guvis citas atziņas: "Ceturto sezonu filmējot, manā sajūtu paletē ļoti bieži uzplaiksnīja "vienatnes" jēdziens. Tas bieži gribēja sašļukt līdz "vientulībai", bet sastaptie rakstnieki un viņu darbi to neļāva. Gan caur viņu cilvēcisko prizmu, gan savas iztēles tvērumiem viņu darbos, es aizvien spilgtāk izjutu to, cik labi tomēr rakstnieki un dzejnieki bez īpaša treniņa pieprot to kvalitatīvo pašpietiekamo vienatni, kas nebūt nav viegls mirklis radoša cilvēka dzīvē. Dažkārt mokošs un sāpīgs. Bet, ja beigās rodas Bargā "Slampes meitenes" un Ādamsona "Smalkās kaites", tad esmu gatavs šādu vienatni piedzīvot un influencēt pasaulei."

Tikmēr raidījuma režisors un idejas līdzautors Uģis Olte joprojām atrod iemeslu doties it kā jau zināmos ceļos, bet tomēr prātā paturot, ka rakstnieku radītās pasaules joprojām spēj pārsteigt ar kaut ko jaunu: "Filmēt "Literatūri" ir kā iet sēņot. Mēs zinām, kas jāņem līdzi, kur ir jāmeklē un kas jādara, lai sēnes atrastu. Bet kādas tās būs - tas vienmēr ir nezināmais. Un, ja dodoties filmēt, ir iespējams kaut mazākais nezināmais, tas nozīmē, ka piedzīvojums būs tā vērts! Un - iepazīt paša iepriekš nezinātus cilvēkus, kuru galvas strādā labāk, kā vairumam, ir labākais iemesls darināt šī raidījuma jau ceturto cēlienu".

"Literatūres" ceturtajā cēlienā piedalīsies rakstnieks Rihards Bargais (par Māri Melgalvu), Laima Kota (par Elzu Ķezberi), igauņu dzejnieks Contra jeb Magnuss Konnuls (par Eduardu Veidenbaumu), Amanda Aizpuriete (par Velgu Krili), Knuts Skujenieks (par Rūdolfu Blaumani), Anna Auziņa (par Andru Neiburgu), Artis Ostups(par Eriku Ādamsonu), kā arī Marija Luīze Meļķe (par Klāvu Elsbergu).

"Literatūre" ir literārā tūrisma dokumentāls raidījumu cikls, ko jau ceturto gadu veido biedrība "Ziemeļu puse" sadarbībā ar "VFS Films".

"Literatūres" režisors ir daudzu iecienītu televīzijas oriģinālraidījumu ("Ziemeļu Puse", "Te!", "Karaliste", "Adreses", "Atslēgas") līdzautors un mitoloģiskā savvaļas trillera "Upurga" režisors Uģis Olte. Raidījumu filmē industrijā atzītākie kino operatori Valdis Celmiņš, Dainis Kļava, Jānis Šēnbergs.