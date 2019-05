Lūznavas muižā viesosies Kārlis Vērdiņš

Svētdien, 2. jūnijā, pulksten 13.00 Lūznavas muižā viesosies vairākkārtējs Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) nominants un laureāts – dzejnieks un literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš. Sarunu arī šoreiz vadīs literatūrzinātniece Ilga Šuplinska, portālu "Delfi" informē Lūznavas muižas pārstāvji.

Kārlis Vērdiņš dzeju publicē kopš 1997. gada, atdzejo un tulko no angļu, krievu, čehu valodas. Vērdiņš ir autors dzejas krājumiem – "Ledlauži", "Biezpiens ar krējumu", "Es" un "Pieaugušie", kas novērtēts ar Latvijas Literatūras gada balvu (2016), kā arī dzejas krājumiem bērniem "Burtiņu zupa", kas ieguvis Latvijas Literatūras gada balvu (2008) un grāmatām "Tētis" (J.Baltvilka balva bērnu literatūrā 2016. gadā) un "Dilles tante". 2018. gadā ieguvis Latvijas Literatūras gada balvu par Emīlijas Dikinsones dzejas krājuma "Āboliņš un bite" atdzejojumu latviešu valodā. Sadarbojies ar vairākiem latviešu komponistiem, radot libretus un dziesmu tekstus. Kārļa dzejolis "Come to me" Ievas Lešinskas atdzejojumā iekļuvis Londonas "Southbank Center" ekspertu 50 labāko mūsdienu mīlas dzejoļu sarakstā. Kārlis Vērdiņš ir literatūrzinātnieks, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.

Latvijas Literatūras gada balvai šogad Kārlis tika nominēts par poēmu "Dilles tante" (izdevējs "Liels un mazs"). Literatūrkritiķis, dzejnieks Aivars Madris par Kārļa Vērdiņa darbu saka: "Nedomāju, ka būtu jāmēģina kādu latviski lasošo pārliecināt par Kārļa talantu bērnu grāmatu radīšanā. Viņa godalgotie un lasītāju iemīļotie dzejas krājumi "Burtiņu zupa" un "Tētis" jau uztverami kā kanoniskas parādības latviešu bērnu literatūrā, un tos ar ne mazāku aizrautību lasa arī pieaugušie. Ne katram autoram ir pa spēkam sarunāties ar bērniem tik godīgi un neliekuļoti, taču vienlaikus nezaudēt sirsnību un artistiskumu, ko ceram sagaidīt no labas bērnu grāmatas. Spraigā piedzīvojumu poēma "Dilles tante" ir jauns Kārļa spēju apliecinājums, kas negaidīti ļauj mazajiem un lielajiem lasītājiem ieskatīties arī literārā procesa aizkulisēs."

Sarunu cikls "Literārās sarunas Lūznavas muižā" aicina atklāt, cik daudzveidīga ir jaunākā literatūra, piedāvājot iepazīt žanriski dažādu autoru stāstus – tikko aprīļa sākumā klausītājiem bija iespēja tikties ar dzejnieci Ivetu Ratinīku, sava sarunu reize jau bijusi Annas Rancānes, Ingas Ābeles, Andras Manfeldes un citu autoru iepazīšanai. Rudenī sarunu ciklu plānots turpināt ar Luīzes Pastores un Ilzes Spergas satikšanu Lūznavas muižā.