Mākslinieces Gita Treice un Anete Melece nominētas Lindgrēnes memoriālajai balvai

Latviešu mākslinieces Gita Treice un Anete Melece nominētas prestižajai Astridas Lingrēnes memoriālajai balvai 2021.

Astridas Lindgrēnes memoriālā balva (Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA) ir viens no pasaulē prestižākajiem apbalvojumiem bērnu literatūrā, kas izveidots 2002. gadā pēc Zviedrijas valdības iniciatīvas. Tas ir starptautisks apbalvojums, ko katru gadu saņem viens vai vairāki bērnu grāmatu autori, ilustratori, stāstnieki vai arī tā tiek piešķirta par īpašiem nopelniem lasīšanas veicināšanā. Apbalvojuma mērķis ir sekmēt interesi par bērnu un jauniešu literatūru visā pasaulē.

Kandidātus šim prestižajam apbalvojumam var izvirzīt noteiktas, iepriekš apstiprinātas organizācijas visā pasaulē. Viena no tām ir Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP). Kā Latvijas nacionālā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes nodaļa (International Board on Books for Young People, IBBY) LBJLP 2021. gada balvai pieteikusi mākslinieces Aneti Meleci un Gitu Treici.

Abas mākslinieces ir guvušas izcilus nacionālus un starptautiskus panākumus, vairākkārtējas starptautisku grāmatu mākslas konkursu laureātes, Anete Melece – arī animācijas festivālu laureāte.

Gita Treice no līdz šim paveiktā īpaši lepojas ar ilustrācijām, kas radītas dzejoļu krājumam "Brūveri brūvē" (Pēters Brūveris, Indra Brīvere, Zane Brūvere, Pētergailis, 2018). Šajās ilustrācijās māksliniece izmanto vieglu akvareļa gleznojumu uz īpaša plūksnainā zīdpapīra, kas palīdz iegūt pārliecinošas realitātes iespaidu. Ilustrāciju augsto māksliniecisko kvalitāti 2018. gadā, piešķirot Jāņa Baltvilka balvu, ir novērtējusi profesionāļu žūrija. Gita Treice ir nominēta arī augstākajam starptautiskajam apbalvojumam bērnu literatūrā – Hansa Kristiana Andersena balvai, kuras žūrija 2020. gadā iekļāva mākslinieces ilustrētās "Latviešu brīnumu pasakas" (Jāņa Rozes apgāds, 2017) divdesmit pasaules ieteicamāko grāmatu sarakstā.

Savukārt, Anete Melece saņēma Jāņa Baltvilka balvu 2019. gadā par ilustrācijām savai grāmatai "Kiosks" (Liels un mazs, 2019) un Laura Gundara grāmatai "Vaļa balss" (Liels un mazs, 2018). Viņa strādā ar krāsainiem flomāsteriem un prot nozīmīgi bagātināt literāros stāstus, ļaujot iztēlotās situācijas ieraudzīt no neparastiem rakursiem. Grāmatās māksliniece dāsni dalās ar savu atbruņojoši saulaino humora izjūtu un cilvēkmīlestību. Mākslinieces veikums iekļauts Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes Goda sarakstā 2020.gadā. Starptautiskā bilžu grāmatu izdevēju un aģentu platforma "dPictus" ierindojusi Anetes Meleces grāmatu "Kiosks" starp 100 pasaulē izcilākajām bilžu grāmatām.

Iepriekšējos gados Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai LBJLP nominētie Latvijas rakstnieki un mākslinieki ir: Imants Ziedonis (2011), Juris Zvirgzdiņš (2012, 2014), Anita Paegle (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Reinis Pētersons (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Māra Cielēna (2014, 2015), Māris Rungulis (2015), Inese Zandere (2019), Gundega Muzikante (2019, 2020), Gita Treice (2020).