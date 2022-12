Mākslinieku apvienība 'Orbīta' piedalās Koči biennālē Indijā

Dzejnieku un mākslinieku apvienība "Orbīta" ar darbu "Motopoiesis" piedalās Koči-Muzirisas laikmetīgās mākslas biennālē Indijā, Keralas štata Koči pilsētā, portālu "Delfi" informēja apvienības pārstāve. Biennāle tiks atklāta 23. decembrī, un tā tiek uzskatīta par nozīmīgāko laikmetīgās mākslas notikumu Dienvidāzijā.

2022.–23. gada biennāles vadmotīvs – "Mūsu dzīslās rit tinte un uguns" ("In Our Veins Flow Ink and Fire"), un šoreiz kuratore ir māksliniece un rakstniece Šubigi Rao (Shubigi Rao) no Singapūras. Rao savā kuratores darbā pastiprināti interesējas par teksta, dzejas un laikmetīgās mākslas mijiedarbību. Pēc Rīgas apmeklējuma 2019. gadā, kur kuratore iepazinās arī ar "Orbītas" darbiem, sekoja uzaicinājums piedalīties Koči biennālē.

"Orbītas" darbs – performances "Motopoiesis" videoversija – izstādīts biennāles centrālajā izstāžu zālē "Aspinwall" kompleksā. Darbs būs apskatāms turpmākos četrus mēnešus līdz biennāles noslēgumam 2023. gada 10. aprīlī. Biennāles norises laikā paredzēta arī dzīvā uzstāšanās biennāles pasākumu programmā, iesaistot vietējo skanisko materiālu.

Dzejas performance "Motopoiesis" savā nosaukumā atsaucas uz inženierzinātņu jēdzienu "autopoiesis" jeb "pašatjaunojošās sistēmas". Četru "Orbītas" dzejnieku – Semjona Haņina, Artūra Puntes, Vladimira Svetlova un Sergeja Timofejeva – balsis ar īpaši izveidota elektroniskā aprīkojuma palīdzību iekustina vairākus trokšņu mehānismus, un radītās skaņas tālāk tiek apstrādātas ar dažādu audioefektu palīdzību. Tādējādi par noteicošo skaņas avotu kļūst pati dzejnieku lasītā dzeja – tās temps un autoru intonācija.

"Orbītas" izveidotā elektormehāniskā sistēma, ko "atdzīvina" dzejnieku balsis, sevī ietver elektromotorus, ūdens sūkņus, ventilatorus, solenoīdus, elektromagnētus, elektriskos lociņus un citus elementus, kas liek skanēt stīgām, caurulēm, dažādām virsmām un priekšmetiem un mūzikas instrumentiem. Daļa skaņas tiek radīta uz vietas performances laikā, izmantojot norises vietas skanisko potenciālu.

2021. gada decembrī, uzturoties Siguldas radošajā rezidencē, "Orbīta" izveidoja 50 minūšu garu performances dokumentāciju – koncertfilmu, kuras pirmizrāde bija šogad "Riga IFF" kinofestivālā. Šis pats videodarbs izstādīts Koči biennālē.

"Ar projektu "Motopoiesis" esam uzstājušies gan pašmāju mākslas notikumos – piemēram, festivālos "Process" un "Survival Kit", gan ārpus Latvijas – Itālijā, Somijā, Igaunijā, Ukrainā un Austrijā. Abi šī gada izskaņas notikumi – filmas iekļaušana "Rīga IFF" un Koči biennāles programmā šobrīd ir "Motopoiesis" attīstības augstākais punkts," saka Artūrs Punte, viens no projekta autoriem. Viņš arī piemin, ka visi 12 latviski un krieviski filmā skanošie dzejoļi biennāles vajadzībām tulkoti malajalu valodā.