Medicīnas vēstures muzejā notiks jauno dzejnieku lasījums par 22022. gadu

22. februārī pulksten 19.00 tiešsaistē "Youtube" un "Facebook" būs skatāms Latvijas Rakstnieku savienības Literārās Akadēmijas Dzejas meistardarbnīcas 2021. gada absolventu lasījums, kas tapis sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. Lasījuma sižets norit 22022. gadā, kad cilvēki ir izzuduši un pasauli apdzīvo mašīnas, portālu "Delfi" informēja muzeja pārstāve Līva Kalnača.

Jauno dzejnieku lasījuma "22022. gads" sižets aizvedīs skatītāju tālā nākotnē - uz 22022. gadu, kad cilvēku ģints ir pilnībā izzudusi. Tās vietā pasauli sākušas apdzīvot cita veida entitātes - perfekti strukturētas mašīnas. Ziņkārīgākā no tām ir nokļuvusi Medicīnas vēstures muzejā, lai saprastu, kāda īsti bijusi šī dīvainā būtne - cilvēks. Gan ārēji, gan iekšēji, gan arī vēl vairāk iekšēji. Mašīnai kļuvušas pieejamas deviņas dienasgrāmatas, kas saglabājušās no 20000 gadu senās pagātnes. Šķiet, ka tās rakstījuši dzejnieki. Vai ar šīm piezīmēm būs gana, lai gūtu ieskatu cilvēcībā? Vai, saliekot kopā Medicīnas vēstures muzeja eksponātus, stāstus un dzejoļus, cilvēka attēls izveidosies pietiekami skaidrs? Dzeja ir cieši savijusies ar muzeja dārgumiem, dažbrīd — no tiem cēlusies un ieplūdusi pavisam negaidīti eksistenciālās gultnēs –, un dominēs katra jaunā dzejnieka dienasgrāmatas ierakstā.

Dzejas meistardarbnīcas 2021. gada izlaiduma grupas pasniedzēji bija dzejnieki Ronalds Briedis un Jānis Vādons. Literārajā lasījumā piedalīsies Anna Simina, Emīls Klaužs, Linda Vītiņa, Elīna Valdmane, Brigita Miesniece, Evija Puķe - Jansone, Druvis Mucenieks, Kristiāna Šuksta un Aija Rozena. Scenārija idejas autore ir Anna Simina.

Lasījumam tiešsaistē var pieslēgties muzeja un Latvijas Rakstnieku savienības "Facebook" kontā, kā arī Latvijas Rakstnieku savienības "Youtube" kanālā. Kultūrizglītības programma "Literārā Akadēmija" tika izveidota 2003. gadā jauno autoru atbalstam, apvienojot dažādās līdzšinējās Latvijas Rakstnieku savienības un citu organizāciju aktivitātes, kas Latvijā norisinājušās jau kopš 1947. gada.

Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs pirmo reizi durvis apmeklētājiem vēra 1961. gadā un šobrīd ir viens no apmeklētāju iecienītākajiem muzejiem Latvijā. Ārkārtas situācija pandēmijas apstākļos, mudina noskaidrot, kāds ir paša muzeja veselības stāvoklis un ko šajā kontekstā saprast ar veselības jēdzienu. Šiem jautājumiem veltīta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 2022. gada norišu programma.