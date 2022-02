Liktenīga nejaušība vai nejauša likumsakarība, taču leģendārais īru rakstnieks Džeimss Džoiss šodien atzīmē apaļu 140 gadu jubileju vienlaikus ar savu slavenāko darbu – romānu "Uliss", kura pirmizdevums iznāca 1922. gada 2. februārī. Šīs simtgades laikā "Uliss" no savrupa literāra darba kļuvis par mītu un veselas literārās kustības un pat pasaules uztveres veida simbolu, uz visiem laikiem mainot priekšstatus par literatūras iespējām un cilvēka vietu pasaulē. Neraugoties uz neskaitāmiem pētījumiem un centieniem atklāt visus romāna noslēpumus, tā joprojām ir viena no visgrūtāk lasāmajām grāmatām pasaulē. Pēc iznākšanas "Uliss" bija ne vien nesaprotams, bet arī skandalozs mākslas notikums – ilgu laiku to bija aizliegts drukāt un izplatīt ASV un Lielbritānijā.

Patiesībā Džeimss Džoiss gribēja, lai romāns iznāk tieši viņa 40. dzimšanas dienā, tomēr jau gadu desmitiem Džoisa un "Ulisa" cienītāji šos kopīgos svētkus svin nevis aukstajā februārī, bet krietni siltākajā "Blūma dienā" jūnijā, pieminot romāna darbības laiku – 1904. gada 16. jūniju. Šo datumu Džoiss izvēlējās apzināti, jo todien viņam bija pirmā romantiskā satikšanās un, cita starpā, arī seksuālais sakars ar mūža mīlestību Noru Bārnaklu (Džoiss to vēlāk pedantiski atstāsta kādā no savām vēstulēm, norādot, ka nevis viņš pirmais pieskāries Norai, bet viņa "iebāzusi roku viņam biksēs").

"Uliss" vēsta par minētās dienas notikumiem trīs Dublinas iedzīvotāju – Leopolda Blūma, Stefana Dedala un Mollijas Blūmas – dzīvē, taču ievērojami vairāk vietas romānā atvēlēts personāžu domām, Džoisam izmantojot tolaik tik pretrunīgi vērtēto apziņas plūsmas rakstniecības metodi, kas saniedza kulmināciju romāna noslēgumā – 22 000 vārdu garā monologā, ko veido tikai astoņi teikumi. Džoisa nolūks bija apspēlēt Homēra eposu "Odiseja", pārceļot darbību uz Dublinu rakstnieka jaunības laikā. Pateicoties Džoisa ārkārtīgi smagajam darbam, "Uliss" ir viens no jēdzieniski un tēlaini blīvākajiem romāniem literatūras vēsturē.