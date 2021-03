Nosaukti Latvijas Literatūras gada balvas nominanti; mūža balvas – Lalitai Muižniecei un Gunāram Bīberam

Preses konferencē "Facebook" otrdien, 30. martā, nosaukti Latvijas Literatūras gada balvas 2021 nominanti piecās kategorijā. Par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā tiks godināti divi autori – dzejniece, valodniece Lalita Muižniece un literatūrzinātnieks, kritiķis, profesors, filoloģijas doktors Gunārs Bībers.

Speciālbalva šogad piešķirta festivālam "Prozas lasījumi", kas pagājušā gada nogalē svinēja 25. gadadienu un norisinājās, neraugoties uz pandēmijas radītajiem šķēršļiem.

Labākais dzejas darbs

Amanda Aizpuriete "Pirms izvākšanās", Neputns

Ingmāra Balode "Dzejoļi pēc mūsu ēras", Neputns

Katrīna Rudzīte "Ērti pārnēsājami spārni", Neputns

Kārlis Vērdiņš "Gatavā dzeja", Neputns

Labākais prozas darbs

Inga Ābele "Balta kleita", Dienas Grāmata

Inga Gaile "Rakstītāja", Dienas Grāmata

Jānis Joņevs "Tīģeris", Dienas Grāmata

Laura Vinogradova "Upe", Zvaigzne ABC

Labākais darbs bērniem

Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi", ilustrējusi Anna Vaivare, Liels un mazs

Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska "Emī un Rū. Robota sirds", ilustrējusi Guna Poga, Tuta Media

Marts Pujāts "Ej nu ej", ilustrējusi Lāsma Pujāte, Liels un mazs

Inga Žolude "Pirmo reizi uz Zemes", ilustrējis Krišs Salmanis, Liels un mazs

Labākais tulkojums

Dena Dimiņa no holandiešu valodas tulkotais Edvarda van de Vendela romāns "Zilās zāles vasara", Liels un mazs

Jāņa Elsberga no angļu valodas tulkotā Čārlza Bukovska dzejas izlase "Kodiens", Neputns

Daces Meieres no lietuviešu valodas tulkotais Jurgas Viles grafiskais stāsts "Sibīrijas haiku", ilustrējusi Lina Itagaki, Liels un mazs

Māras Poļakovas no krievu valodas tulkotais Leonīda Dobičina romāns "Enpils", Orbīta

Spilgtākā debija

Elvīra Bloma "Izdzēstie attēli", Orbīta

Andris Kalnozols "Kalendārs mani sauc", Orbīta

Ivars Šteinbergs "Strops", Neputns

Lauris Veips "Interesantās dienas", Orbīta

Ekspertu komisija šogad nolēmusi piešķirt speciālbalvu par īpašu veikumu literatūrā 2020. gadā festivāla "Prozas lasījumi 2020" komandai rakstnieces Ingas Žoludes vadībā par grandiozu ieguldījumu festivāla norises nodrošināšanā pandēmijas apstākļos, vienojot prozas autorus un lasītājus digitālā vidē. 2020. gadā festivāls notika divdesmit piekto reizi un pirmo reizi tā vēsturē tas norisinājās tiešsaistes režīmā, nodrošinot daudzveidīgu, ar aktuālām diskusiju tēmām un prozas lasījumiem piesātinātu programmu, sasniedzot vēl plašāku auditoriju un sniedzot iespēju pasākumus klausīties ne tikai tiešraidēs, bet arī ierakstos. Naudas balva piešķirta nākamā festivāla organizēšanai.

Ekspertu komisijas pārstāve, rakstniece Sabīne Košeļeva rezumē: "Jubilejas "Prozas lasījumi" – pēc skaita jau divdesmit piektie – iemieso ne vien paša literatūras festivāla attīstības un transformācijas kulmināciju, bet arī pērnā gada pasaules notikumu esenci. Brīdī, kad daudz vieglāk būtu bijis atmest ar roku, lasījumus atcelt vai pārcelt uz labākiem laikiem, festivāla organizatori naski un prasmīgi pielāgojās jaunajiem spēles noteikumiem un pēc pilnas programmas dažādās platformās īstenoja to digitāli, šeit un tagad, negaidot labākus laikus."

Ekspertu komisija šogad nolēma piešķirt divas mūža balvas par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā.

Valodniecei un rakstniecei Lalitai Muižniecei balva piešķirta par mūža ieguldījumu latvietības stiprināšanā, latviešu literatūras, folkloras un valodas popularizēšanā.

Lalita Muižniece dzimusi 1935. gada 11. augustā. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, vēlāk uz ASV. Muižniece absolvējusi Rietummičiganas Universitāti, bijusi ilggadēja Rietummičiganas Universitātes Latviešu valodas kursu lektore un Latviešu studiju programmas vadītāja. Veidojusi mācību grāmatas trimdas latviešu skolām, vadījusi latviešu valodas seminārus trimdas latviešu nometnēs un Garezera vidusskolā. 1981. gadā, pateicoties Muižnieces aizrautībai, Rietummičiganas Universitātē iedibināts latviešu valodas fakultatīvais kurss, programma darbojas līdz pat Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai. Ar Lalitas Muižnieces un viņas vīra Valža Muižnieka atbalstu izveidots Latviešu Studiju centrs Kalamazū. Muižniece izstrādājusi jaunas un modernas valodas mācīšanas metodes trimdā dzimušo latviešu valodas mācīšanai. 2014. gadā atgriezusies uz dzīvi Latvijā. 2020. gadā apgādā "Mansards" klajā nākusi Lalitas Muižnieces grāmata "Pēdas. Melita Rīgā", kurā iekļauti divi prozas darbi – "Pēdas" par liktenīgo 1941.–1945. gadu un stāsts "Melita Rīgā" par viesošanos Latvijā 1974. gadā. 2020. gadā Lalita Muižniece Vītola fonda paspārnē dibinājusi Valža Muižnieka piemiņas stipendiju ar mērķi atbalstīt baltu filoloģijas nozari un tajā studējošos Latvijas Universitātē.

Ekspertu komisijas pārstāve, rakstniece Nora Ikstena vērtē: "Teodors Zeltiņš reiz aprakstīja jaunās dzejnieces Lalitas Muižnieces dzeju kā klusinātu mākoņu gaismu, piebilzdams, ka tādā gaismā ir vieglāk mest laipu pār laiku un paaudžu plaisu. Tas Lalitai Muižniecei ir izdevies – atstāt pēdas pār šo laipu – nemainīgi mīlot latviešu valodu, strādājot ar to ikdienā Amerikas trimdas vidē."

Literatūrzinātniekam Gunāram Bīberam balva piešķirta par mūža ieguldījumu latviešu literatūras un dramaturģijas pētniecībā, kritikā un pedagoģijā.

Gunārs Bībers dzimis 1931. gada 9. decembrī. Gunārs Bībers ir ilggadējs un leģendārs, studentu iemīļots un atzinīgi vērtēts Latvijas Universitātes Filoloģijas (tagad Humanitāro zinātņu) fakultātes un Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzējs. Izskolojis ne tikai vairākas Latvijas filologu, rakstnieku, dzejnieku un literatūras zinātnieku paaudzes, bet arī latviešu aktierus, teātra un kino režisorus, dramaturgus, horeogrāfus un kultūras producentus. Darbu Latvijas Kultūras akadēmijā Kultūras vēstures katedras vadītāja un pedagoga amatā no 1991. gada līdz 2011. gadam atzīst par savu laimīgāko posmu akadēmiskās pedagoģijas darbā, sniedzot profesionālu un emocionālu piepildījumu prasmīgu pedagogu un aizrautīgu studentu vidē. Jauno dramaturgu skološanai Latvijas Kultūras akadēmijā radījis speciālu lekciju kursu par dramaturģijas vēsturi. Sarakstījis vairākas Latvijas dramaturģijai veltītas grāmatas, mācību grāmatas par latviešu literatūras vēsturi un teoriju un vairāk nekā 80 rakstus un recenzijas, kas veltītas Latvijas literatūrai un dramaturģijai. Gunārs Bībers ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1995), Kultūras ministrijas gada balvas kultūrā laureāts (2008) un Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts.

Ekspertu komisijas pārstāve, dzejniece Daina Sirmā atzīmē: "Viņa personības harizmātiskā šarma zelta putekšņiem apputeksnētā doma aizlidojusi, ieligzdojusi audzēkņu simtos vairākās paaudzēs. Kurš cipargalva saskaitīs un izmērīs profesora viņiem izdāvātos smalki strukturētos spārnus un laiktelpā gandrīz septiņdesmit gadu garumā izsētās iedvesmas? Gunāra Bībera ieguldījums latviešu literatūrā ir pamatīgs kā granīta bluķis mājas pamatos un reizē netverams kā rasa."

Šī gada balvas devīze ir "Priekos un bēdās", kas, kā raksta organizatori, apliecina literatūras spēku pārdzīvot arī visdrūmākos laikus, sniedzot iespēju patverties no apkārt notiekošā, ļaujot ceļot laikā un telpā, kā arī rast mierinājumu un labāk izprast pasauli. Lai kas arī notiktu, grāmata nekad nepievils – būs kopā gan priekos, gan bēdās, gan veselībā, gan slimībā, spēs izvest caur uguni un ūdeni –, to apliecina zīmogs – šī gada balvas vizuālā zīme.

LaLiGaBa ieguvēji tiks noteikti ekspertu komisijas aizklātā balsojumā un atklāti īpašajā balvas pasniegšanas raidījumā, kas būs skatāms LTV1 kanālā šī gada 30. aprīlī pulksten 21:00. To veidos "Satori" radošā komanda un režisore Liene Linde. Balvu ieguvēji saņems dizaina studijas "Mājo" veidoto LaLiGaBa lampu un naudas balvas.

Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisijā strādāja un 2020. gada literāro veikumu izvērtēja rakstniece Nora Ikstena, dzejnieks, atdzejotājs un literatūrkritiķis Raimonds Ķirķis, rakstniece Sabīne Košeļeva, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, tulkotāja Inga Mežaraupe, dzejniece un skolotāja Daina Sirmā un dzejnieks, publicists un filozofs Ilmārs Šlāpins.

Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā, tas nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā publicēti Latvijas rakstniecībā.

Par balvas norisi kopīgi rūpējas, to kopīgi organizē: Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība