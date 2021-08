Notiks brīvdabas grāmatu tirgus Tallinas ielas kvartālā

Pielāgojoties valstī esošajai situācijai un meklējot iespējas plašākas auditorijas uzrunāšanai, 20 Latvijas grāmatu izdevēji aicina visa vecuma grāmatu draugus uz brīvdabas Grāmatu tirdziņu Tallinas ielas kvartālā, kur 21. augustā prezentēs dažāda žanra jaunākās grāmatas.

Grāmatas pašiem mazākajiem lasītājiem piedāvās vismaz pieci izdevēji. No plkst. 12:00 līdz 13:00 izdevniecības "MicRec" stendā bērnus gaidīs jaunās dzejoļu un dziesmu grāmatiņas “Ričijs Rū rīko koncertu” mūzikas autors Lauris Reiniks un grāmatiņas varonis lācis Ričijs Rū. Apgāds "Liels un mazs" piedāvās ne tikai jaunākās bērnu grāmatas, bet arī divas radošās darbnīcas. Tās vadīs grāmatas “Nepaklausīgais vectēvs” ilustratore Rebeka Lukošus un Elīna Brasliņa – grāmatas “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu” ilustratore. Savukārt, "Sapņu spalva" stendā no plkst. 12:00 līdz 14:00 viesosies grāmatas “Grafiti noslēpums” autore Lelde Braķe Klaverī un mazie lasītāji dāvanā saņems krāsojamās lapas ar grāmatas ilustrācijām un autores veltījuma ierakstu grāmatiņā.

Ar jaunāko uzziņu un biznesa literatūru, oriģinālliteratūru, kultūrvēsturisko literatūru un grāmatām jauniešiem, interesenti varēs iepazīties biznesa augstskolas "Turība", apgāda "Madris", apgāda "Zinātne", "Pētergailis", "Aminori", "Sol Vita" un citos stendos, bet franču literatūras un filozofijas cienītājiem iesakām apmeklēt "Omnia mea" stendu.

"Valodu Māja" prezentēs norvēģu psihiatra un rakstnieka Finna Skorderuda grāmatu “Nemiers”, bet jaunā izdevniecība "Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA" aicinās iepazīt grāmatas, kas jau kļuvušas par obligāto literatūru vecākiem, kuri vēlas piedzīvot harmoniskas attiecības ar saviem bērniem.

Savukārt, "Jāņa Rozes apgāds" piedāvās Jāņa Baltvilka Starptautiskās balvas laureātes Delfīnes de Vigāras romānus, princeses Diānas psiholoģes – Sūzijas Orbahas grāmatu “Ķermeņi” un citu tulkoto literatūru. "Upe tuviem un tāliem" iepriecinās ar jaunākajiem latviešu mūzikas ierakstiem CD un vinilplatēs, bet karšu veikalā "Jāņa Sēta" atradīsiet iedvesmu jaunu ceļojumu plānošanai.

"Dienas Grāmata" stendā no plkst. 13:00 būs iespēja saņemt autogrāfu no grāmatas “Dizažio” autora Svena Kuzmina, bet no plkst. 15:00 autogrāfus sniegs grāmatas “Nākotnes kalējs” autors Māris Bērziņš.

Apgāds "Mansards" iepazīstinās ar vācu vēsturnieka Karstena Jānkes (Carsten Jahne) grāmatu “Hanza”, Ingas Gailes dzejas krājumu “Nakts”, Raimonda Sīmaņa grāmatu “Pasaule mikrobu acīm” u. c., bet izdevniecības "Avots" stendā kopā ar grāmatām varēs izvilkt laimīgo lozi.

Pasākums notiks 21. augustā no plkst. 11:00 līdz 17:00 Tallinas ielas kvartālā. Ieeja no Tallinas ielas 10 vai Miera ielas 34, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības.