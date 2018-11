Notiks ikgadējais literatūras festivāls 'Prozas lasījumi'

Sestdien, 1. decembrī, sāksies prozas festivāls "Prozas lasījumi 2018", kas vairāk nekā nedēļas laikā ļaus iepazīt līdz šim nepublicētu latviešu un Baltijas kaimiņvalstu autoru jaundarbu lasījumus, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Pēdējie trīs gadi Latvijas literatūrai bijuši zīmīgi – darbu izdevumi tulkojumos pamanāmi izskanējuši un novērtēti ārpus Latvijas robežām – īpaši Lielbritānijā, tā iekļuvusi Latvijas pirktāko un lasītāko darbu topos grāmatnīcās un bibliotēkās, apliecinot savu misiju un spēju tieši un trāpīgi uzrunāt mūsdienu auditoriju un tomēr cīnoties un pierādot tās nozīmīgo lomu un vietu Latvijas izglītības reformas programmās.

Šogad festivālā paredzēti vairāki prozas lasījumu vakari, un būs arī tradicionālās prozas brokastis. Līdzās latviešu prozai Baltijas viesu vakarā būs iespēja iepazīt arī igauņu un lietuviešu jaunākos tekstus Kristinas Sabaļauskaites (Kristina Sabaliauskaite, Lietuva), Birutes Jonuškaites (Birutė Jonuškaitė, Lietuva), Tīta Aleksejeva (Tiit Aleksejev, Igaunija) un Urmasa Vadi (Urmas Vadi, Igaunija) lasījumā. Sava lasītāja meklējumu ceļā dosies "Aicinājuma" un "Literārās Akadēmijas" debitanti. Ģimenes sestdiena ar lasījumiem mazajiem un jaunajiem latviešu prozas cienītājiem, kā ierasts, notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. "Aizgājušā laika meklējumos" jaunie rakstnieki piedāvās interpretācijas par nesenās pagātnes prozas tekstiem, bet mākslas stacijā "Dubulti" (Jūrmala) būs iespēja dzirdēt jaunāko detektīvžanra prozas darbu fragmentus. Festivāla laikā notiks arī diskusija par mūsdienu latviešu prozas aktualitāti un aktualitātēm. Festivāla noslēguma pasākums – ar domu par rakstnieka vārda brīvību un pieminot Džamalu Hašogi.

Ieeja visos pasākumos ir bez maksas.

Pilna festivāla "Prozas lasījumi 2018" programma pieejama šeit.

Turpinot labās tradīcijas un ienesot jauninājumus, festivāla "Prozas lasījumi" šā gada programmu veidojusi Festivāla padome – Nora Ikstena, Sandra Ratniece, Inga Žolude, Arno Jundze, Osvalds Zebris.

"Prozas lasījumi" ir festivāls ar vairāk nekā 20 gadu senu vēsturi (tiek organizēts kopš 1995. gada). Tas ir ikgadējs pasākums, kas no neliela lasījumu vakara rakstnieka Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei ir pārtapis vairāku dienu prozas festivālā, kura laikā dažādos pasākumos ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki un viesautori no citām valstīm. "Prozas lasījumi" laika gaitā kļuvuši par radošu tikšanās vietu autoriem un lasītājiem, kā arī nozīmīgu atskaites punktu pašmāju rakstniecībā, ļaujot apzināties nozares nepārtrauktu attīstību un aktualitāti Latvijas kultūrtelpā.