Notiks jau piektā dizainam un izdevējdarbībai veltītā konference

Piektdien, 10. maijā, no pulksten 14.00 līdz 19.00, "Nice Place TELPA" (Krišjāņa Barona ielā 21) norisināsies jau piektā konference "Sarunas par dizainu un izdošanu", ko organizē Latvijas literatūras eksporta platforma "Latvian Literature".

Šoreiz konference veltīta darba procesam, kā katrs no konferences dalībniekiem ir nonācis līdz sava darba galarezultātam, uzbūvējot kaut ko no jauna – fontu, izdevniecību vai nacionālā dizaina tēlu. Sarunu laikā četri eksperti dalīsies ar iedvesmojošiem stāstiem un atklās lielākos izaicinājumus ceļā uz savu mērķi.

"Konferencē mēs uzzināsim to, kā tiek radīti burtveidoli, kā izdevēji pieņem lēmumu par to, kādu grāmatas vāka dizainu izvēlēties un kā tas ietekmē grāmatas izplatīšanas un pārdošanas procesu, kā jaunumi un tendences grāmatniecībā un ar to saistītajās nozarēs ietekmē pasaules lielāko grāmatu tirgu Frankfurtē. Lielākoties mums ir iespēja redzēt tikai darba galaproduktu, bet – kāds bija darba process pirms tam? Kādas izvēles bija jāizdara lēmumu pieņēmējiem un kāpēc viņi pieņēmuši tieši šādus lēmumus?" par konferenci stāsta tās moderators – izdevējs un dizainers Toms Mrazausks (Tom Mrazauskas).

Sarunā piedalīsies Frankfurtes grāmatu tirgus biznesa attīstības direktors un dizainers Hendriks Hellige (Hendrik Hellige), kuram izdevies padarīt bērnu grāmatas un ilustrāciju par augošāko un interesantāko tirgus daļu; vācu izdevniecības "Friedenauer Presse" īpašniece un vadītāja Frīderike Jakoba (Friederike Jacob), kura pārņēmusi 1963. gadā dibinātu izdevniecību un padarījusi to par vienu no mūsdienīgākajām un spēcīgākajām neatkarīgajām Vācijas izdevniecībām; Vācijas vadošais burtu dizaina eksperts un uzņēmuma "Monotype" mārketinga direktors Jirgens Zīberts (Jürgen Siebert), kurš piedalījies burtveidola "Helvetica Now" radīšanā; poļu grafiskā dizainere, izdevēja un kuratore Magdalena Heljaša (Magdalena Heliasz), kura radījusi galveno Polijas dizaina popularizēšanas platformu – žurnālu un mājaslapu "Print Control".

Uz konferenci īpaši aicināti visi, kuri ikdienā strādā (vai labprāt strādātu) dizaina, grāmatu ilustrāciju un izdošanas jomā. Visi iedvesmas un jaunu vīziju meklētāji – lūgtum! Ieeja pasākumā visiem interesentiem ir bez maksas. Pasākums notiks angļu valodā.

Vairāk par pasākumu var lasīt šeit un šeit.