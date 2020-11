Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā saņēmuši divi laureāti

Šā gada 13. novembrī, tieši dzejnieka 87. gadadienā, īpašā videoierakstā Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību paziņoja Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā laureātus. Pirmo reizi 18 gadu laikā, kopš tiek pasniegta balva, par laureātiem nosaukti divi dzejnieki – Inga Pizāne par dzejas krājumu "Siena, ko nosiltināt" (Jāņa Rozes apgāds, 2019) un Jānis Hvoinskis par dzejas krājumu "Mūza no pilsētas N" (Neputns, 2019), portālu "Delfi" informē organizatori.

"Uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā šogad pieteikts rekordliels dzejas grāmatu skaits – 20. Un tās visas bija interesanti lasīt, jo šie dzejas krājumi atspoguļo gan mūsu laikmeta liecības, gan to, kādi mēs esam, gan šī brīža aktuālās situācijas un pasaules skatījumu, gan arī visu mūsu individuālās un kopīgās sajūtas, dzīvojot šajā laikā," šogad iesniegtos darbus raksturo Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.

Deviņas izdevniecības un grāmatu apgādi šogad iesnieguši 20 dzejoļu krājumus, un Ojāra Vācieša prēmijas dzejā komisija pirmo reizi diviem dzejas krājumiem piešķīruši vienādi augstu punktu skaitu, tādēļ naudas balvu – 1000 eiro – pasniegta diviem dzejniekiem. Šogad Ojāra vācieša vērtēšanas komisija bija šādā sastāvā: Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Carnikavas novada sabiedrības pārstāvji Elita Terentjeva un Gundris Kravalis, Ojāra Vācieša muzeja direktore un Ojāra Vācieša biedrības locekle Ieva Ķīse, Carnikavas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Ilze Vāciete un Ojāra Vācieša biedrības loceklis un 2008. gada šīs prēmijas ieguvējs Ronalds Briedis.

Viena no šā gada laureātēm, dzejniece Inga Pizāne saka: "Dzīve tāda ir tāpēc, lai mēs to pārveidotu, ir teicis Ojārs Vācietis, un es viņam piekrītu. Un, manuprāt, dzeja ir tieši tā, kas palīdz pārmaiņas pamanīt – gan sevī pašā, gan pasaulē mums apkārt. Pat ja dzeja nav tā, kas maina pasauli, tā noteikti palīdz kļūt vērīgākiem un virzīt pasauli uz priekšu – lai tā kļūtu siltāka, poētiskāka, kaut kādā ziņā arī gan trauslāka, gan drosmīgāka, jo dzeja atklāj par mums ne tikai to, varbūt, skaistāko, bet arī tās vājās vietas, un, ņemot to vērā, tā mums palīdz dzīvot labāku dzīvi."

Laureāts Jānis Hvoinskis: "Liels prieks ir saņemt balvu šajā interesantajā laikā. Jāsaka paldies redaktoram Kārlim Vērdiņam, kurš uzņēmās šo darbu un ievirzīja mani "Neputna" redakcijā un paldies "Neputna" redakcijai. Lielākais paldies ir Carnikavas domei par to, ka pasniedza šo balvu man, izvēlējās mani – man pašam par pārsteigumu. Un, paldies arī par to, ka gadu gadiem ilgstoši uzturējuši šo Ojāra Vācieša piemiņai veltīto balvu."

Ojāra Vācieša muzeja un Ojāra Vācieša biedrības direktore, kā arī ilgadējā Ojāra Vācieša prēmijas dzejā komisijas dalībniece Ieva Ķīse saka: "Ojārs Vācietis sacīja: "Laiks man piesauca!", un savā dzejā centās šo laiku, savu laiku - labāku darīt ar savu darbu. Mūža pēdējos gados saprata, ka, lai kā viņš censtos, tas nav viņa spēkos - to laiku labāku darīt. Viņš saprata, ka vienīgais, ko viņš var - sarunāties dzejā ar sava laika cilvēkiem un cerēt, ka šie cilvēki kopīgi laiku labāku darīs. Man šķiet, ka šādā veidā pie lasītājiem vēršas arī šī gada dzejas balvas kandidāti. Dzeja ļoti bagāta, paldies autoriem par to!"

Balvai iesniegtie dzejoļu krājumi:

Izdevniecība "Neputns": Jānis Hvoinskis "Mūza no pilsētas N", Toms Treibergs "Biezoknis", Raimonds Ķirķis "Kartes", Katrīna Rudzīte "Ērti pārnēsājami spārni", Krišjānis Zeļģis "Skaistuma klātbūtne", Eduards Aivars "Dzejoļu remonts";

Izdevniecība "Pētergailis": Liepa Rūce "Atspulga balss", Tamāra Skrīna "Mini", Leons Briedis "Rondeles", Jānis Tomašs "Smagatlētika";

Izdevniecība un grāmatu apgāds "Jāņa Rozes apgāds": Sandra Ratniece "Šķietami klusu", Inga Pizāne "Siena, ko nosiltināt", Agnese Rutkēviča "Vietām cilvēki";

Izdevniecība "Sava grāmata": Egīls Vitauts Upelnieks "Leģendas" un "Par mums".

Grāmatu digitālā drukātava "Drukātava": Aivars Krūkliņš "Klātbūtne";

SIA "Talsu Vēstis": Helmuts Feldmanis "Pa baltu ceļu";

Mākslinieku apvienība "Orbīta": Elvīra Bloma "Izdzēstie attēli";

Memoriālo muzeju apvienība: Nora Grēniņa "Tu sauci mani vārdā – upju līnijās";

Apgāds "Literatūras kombains": Valentīns "Melna ir tikai jūra".

Šogad Ojāra Vācieša prēmija dzejā epidemioloģiskās situācijas dēļ tika translēta īpašā videoierakstā Carnikavas novada pašvaldības un Carnikavas novada tautas nams "Ozolaine" sociālā tīkla "Facebook" kontos. Videoraksts pēc tiešraides translācijas būs pieejams Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā.

Ojāra Vācieša literārā prēmija dzejā tiek pasniegta reizi gadā par iepriekšējā literārajā gadā izdotu dzejoļu krājumu. 2003. gadā Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas novada domi atjaunoja Ojāra Vācieša prēmiju, bet kopš 2011. gada prēmiju piešķir Carnikavas novada dome, pasākumu organizējot sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību. Prēmijas mērķis ir godināt izcilā latviešu dzejnieka O. Vācieša piemiņu, popularizēt un atbalstīt Latvijas dzejnieku jaunradi un latviešu kultūras tradīcijas, sekmēt jauno dzejnieku radošo darbību.

Līdz šim balvas saņēmuši Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete, Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūvers, Imants Auziņš, Ronalds Briedis, Edvīns Raups, Leons Briedis, Anna Auziņa, Anna Dzintare, Māris Salējs, Daina Sirmā un Arvis Viguls.