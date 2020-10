Ojāra Vācieša muzejā būs saruna par dzejnieka saistību ar krievu kultūru

Ojāra Vācieša muzejā Rīgā 28. oktobrī pulksten 18.00 notiks sarunu vakars "Ojārs Vācietis – krieviski. Dzeja. Atdzeja. Parindeņi", kas noris pasākumu cikla "Vācietis un laiks" ietvaros. Vakarā viesosies dzejnieks Aleksandrs Zapoļs.

Kā raksta Memoriālo muzeju apvienības pārstāvji, otra valoda, kurā Ojāra Vācieša daiļrade ir visvairāk pazīstama, ir krievu. Gluži likumsakarīgi dzejnieka dzīve vienmēr bijusi saistīta ar krievu kultūru. Daudzi no viņa laikabiedriem dzejniekiem, literātiem, draugiem nāk tieši no krievu kultūrtelpas. Ojārs Vāciets krieviski rakstījis parindeņus saviem dzejoļiem, atdzejojis no krievu valodas un reizumis atļāvies arī uzrakstīt kādu dzejoli krievu valodā. Šajā sarīkojumā Ieva Ķīse un Aleksandrs Zapoļs pievērsīsies īpaši šiem krieviskajiem aspektiem Ojāra Vācieša daiļradē.

Aleksandrs Zapoļs (1970, dzeju raksta ar pseidonīmu Semjons Haņins) ir dzejnieks. Publicē dzeju latviešu un krievu presē kopš 1990. gadu nogales, kopš 1999. gada darbojas krievu dzejnieku tekstgrupā "Orbīta", veidojis almanahus "Orbīta" (kopš 2000. gada), piedalījies dzejas lasījumos un performancēs dažādās valstīs. Tulkojis latviešu dzejnieku dzeju krievu valodā. 2011. gadā iznākusi viņa sastādītā antoloģija "Latviešu krievu dzeja", kurā apkopoti dažādu latviešu autoru krievu valodā sarakstītie dzejoļi. Pašlaik pēta Ojāra Vācieša daiļrades krieviskos aspektus.

Ojāra Vācieša memoriālais muzejs atrodas Ojāra Vācieša ielā 19, Rīgā.