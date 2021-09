'Orbīta' izdevusi britu publicista fotogrāmatu 'Baltijas atklātnes'

Mākslinieku apvienība "Orbīta" klajā laidusi eseju un fotogrāfiju krājumu – Lielbritānijas publicista Ovena Heterlija (Owen Hatherley) grāmatu "Baltijas atklātnes". Grāmatā apkopotas pasaulē pazīstamā arhitektūras kritiķa piezīmes no ceļojumiem pa Baltijas jūras reģiona pilsētām. Daļa eseju tapušas speciāli šim krājumam, bet citas sarakstītas jau iepriekš. Autora skatījums fokusējas uz transformācijas procesu, fiksējot 20. gadsimta otrās puses tipveida arhitektūras objektu apbūves stāvokli, analizējot laika gaitā notikušās izmaiņas un skaidrojot kontekstu politiskās ideoloģijas translēšanai caur konkrētā laika arhitektūru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā min viens no grāmatu sērijas redaktoriem Vladimirs Svetlovs – ņemot vērā faktu, ka esejas tapušas dažādos gados laika posmā starp 2015. un 2018. gadu, grāmatu "Baltijas atklātnes" varētu dēvēt par iedomātu autora ceļojumu apkārt Baltijas jūrai: "Heterlijs savā iztēlotajā maršrutā piestājis gan Stokholmā, gan Viļņā un vēl dažās galvaspilsētās, tomēr pamatā viņš centies pētīt mazākas pilsētas – vietas ar izteiktu raksturu un stāstu." Latviju šajā ceļojumā pārstāv Kuldīga un Ventspils; autors paviesojies arī Kauņā, Narvā, Viborgā, Orhūsā un citviet. Heterlijs aizraujošā manierē savieno subjektīvus atgadījumus un vērojumus ar plašāku vēsturisko un kultūras fonu.

Ovens Heterlijs ir rakstnieks un publicists no Lielbritānijas, arhitektūras kritiķis kurš regulāri raksta par arhitektūras estētiku un politiku tādiem medijiem kā "Architectural Review", "The Calvert Journal", "Dezeen", "Guardian", "Jacobin" un "London Review of Books". Viņš ir vairāku grāmatu autors, tostarp "Komunistiskās ainavas" un "Nostalģijas ministrija". Rakstnieks un žurnālists Vils Selfs (Will Self) par viņu rakstījis: "Arhitektūras kritikas gļēvulīgajā pasaulē Heterlijs ir viena no visretākajām lietām: drosmīgs, izveicīgs, elegants un erudīts rakstnieks, kura grāmatas izklāsta laikmetīgo arhitektūras vidi, lai atklātu politiskās fantāzijas un sociālas reālijas, ko tā iemieso."

"Ovens Heterlijs ir 39 gadus vecs un ir 10 grāmatu autors. Teju visi viņa darbi iekļaujas vienā maģistrālajā sižetā: autors apceļo dažādas valstis un pilsētas, pārvietojas (..) pa ielām un aplūko arhitektūras objektus, amatieriski tos fotografē ar visai vidējas kvalitātes fotoaparātu, bet pēc tam redzēto apraksta," – autora pieeju kopsavelk grāmatas ievada autors, kultūrvēstures pētnieks Kirils Kobrins. Visas esejas papildinātas ar autora uzņemtām dažādu artefaktu – galvenokārt arhitektūras objektu – fotogrāfijām.

Sērijas "Publiskā telpa" grāmatas veltītas ar padomju laiku Latviju saistītai sabiedriskajai videi. Šī sērija publiskas vietas atspoguļo kā svarīgu kolektīvas atmiņas veidošanas telpu. Šajā sērijā jau iznākušas trīs fotogrāmatas: Andreja Strokina "Palladium", Māras Brašmanes "Centrāltirgus" un Vladimira Svetlova "Rīgas līcis".