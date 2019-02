'Orbīta' izdevusi Kikōnes dzejas krājumu 'Jūs kavējaties'

Literātu apvienība "Orbīta" laidusi klajā dzejnieka Kikōnes dzejas grāmatu "Jūs kavējaties". Grāmatas atklāšana notiks 18. februārī pulksten 19.00 Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Hanzas ielā 5, Rīgā.

Talantīgais latviešu dzejnieks un dramaturgs Kikōne (arī kikōne jeb Edgars Mednis, 1984–2006) no dzīves aizgāja ļoti jauns – 22 gadu vecumā. Kikōnes rakstīšanas dotības novērtēja gan viņa paaudzes labākie literāti, gan vecākās paaudzes kolēģi. Viņa unikālā eksperimentālā dzeja īsā laikā paspēja atstāt paliekošu iespaidu uz Latvijas literatūru. Vēl dzīvs būdams, Kikōne paguva izveidot savu darbu izlasi, kas tā arī netika pubicēta. Kikōnes grāmatu viņa laikabiedri ir gaidījuši ilgi – kopš dzejnieka nāves pagājuši 13 gadi.

"Orbītas" sagatavotajā grāmatā ir iekļauti apmēram 150 dzejoļi: gan minētā izlase, gan citi, iepriekš nepublicēti darbi no dzejnieka privātā arhīva. Šajā krājumā iekļauti dzejoļi no gandrīz visiem Kikōnes radošajiem periodiem, sākot ar 2001. un beidzot ar 2006. gadu. Dzejnieks rakstīja ne vien latviešu valodā, bet arī latgaliski, krieviski un angliski – daļa no šiem tekstiem ietverta grāmatā. Krājumam ir vairākas daļas: "ielūgums uz revolūciju (kaut maziņu)", "dzeja", "Dadaisma cikls", "Mēs esam pārkliegti un noklusēti", "[dzēšu remdi] x-rindes", "Pielūgsme bez fetiša". "Pieminekļi", "Dubultbulta", "монологи сомнамбулы", "10000 lietas", "kū syrsynoj tāvzamis sīnōžy? latgaļīšu cykls" un "vēstule no reanimācijas".

Grāmatas "Jūs kavējaties" sastādītāji un redaktori ir literāti Aleksandrs Zapoļs un Svens Kuzmins. Prozaiķis un Kikōnes draugs Svens Kuzmins grāmatas pēcvārdā raksta: "Kikōne, īstajā vārdā Edgars Mednis, piedzima Rīgā, 1984. gadā un nodzīvoja, kā mēdz teikt, ātru un spilgtu mūžu. Cilvēks, kuru pazīstam kā Edgaru Medni, uzauga latgaliešu ģimenē, mācījās Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, ar izcilību pabeidza Rīgas Pirmo ģimnāziju un pēc vidusskolas izvēlējās uzsākt jūrnieka karjeru. Cilvēks, kuru pazīstam kā Kikōni jeb Kikoniju, turpretī savos 22 dzīves gados iemantoja vietu latviešu literatūrā kā viens no spožākajiem un brīvdomīgākajiem mūsu (tolaik – jaunākās) paaudzes dzejniekiem un dramaturgiem."

Arī dzejnieks Māris Salējs Kikōnes stilu raksturo kā īpašu: "Viņa rakstītajā – dzejoļos, lugās (divas no tām ir godalgotas Nacionālajā lugu konkursā), scenārijos – nav kompromisu. Ne uzskatos, ne poētikā. Fascinējoša tēlainība, kuru gribas saukt par sirreālu, un jauneklīgs patoss, kurš vienlaikus ir kategorisks sociālo parādību novērtējumā – un vienlaikus ironizē par šo kategoriskumu. Un, visneparastākais – tiešos vārdos nenotverama ideāla klātbūtne, kas šai dzejai piešķir maiguma starojumu. Kikōnes rakstītajā ir kas tāds, kas man liek viņu apskaust. Par poētiskā pirmsākuma nesaduļķotību un dzidrumu. Par elpas plašumu. Par spēju planēt tādās gaisa strāvās, kuras es, uz zemes stāvošais, varu tikai apjaust."

"Jūs kavējaties" iznākusi "Orbītas" grāmatu sērijā "Orbītas bibliotēka", kurā tiek izdoti mūsdienu dzejnieku un prozaiķu darbi. Sērijas redaktors – Aleksandrs Zapoļs, dizaina autors – Toms Mrazauskas.

Grāmatas prezentācijā piedalīsies mūziķe Helēna Kozlova.