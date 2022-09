'Orbītas bibliotēkā' iznākusi Gunta Bereļa grāmata par rakstīšanas mākslu

Mākslinieku apvienība "Orbīta" sērijā "Orbītas bibliotēka" laidusi klajā literatūrkritiķa un rakstnieka Gunta Bereļa grāmatu "...rakstīt…". Rakstītmākslai veltītā grāmata tapusi kā nopietns pretarguments apcerējumiem, kas dod universālus padomus ģeniālu romānu uzakstīšanai. Taču, kā norāda izdevēji, grāmata "…rakstīt..." nav nedz mācību grāmata, nedz lekciju apkopojums, nedz pamācība pēc principa "kā uzrakstīt".

Grāmatā "…rakstīt…" izmantota gan autora personiskā pieredze, gan plašs literatūrvēsturiskais un literatūrteorētiskais materiāls, tomēr to nevarētu uzskatīt par zinātnisku darbu, bet gan drīzāk par samērā brīvā stilā rakstītu kulturoloģisku eseju, portālam "Delfi" raksta "Orbītas" pārstāvji. Grāmatas tapšanu iedvesmojusi Bereļa pieredze, vairākkārt vadot Literārās Akadēmijas Prozas meistardarbnīcas, kā arī autora saskarsme ar daudziem citiem iesācējrakstniekiem laikā, kad viņš bija Rakstnieku Savienības prozas konsultants, Iesācēju autoru semināros, "Aicinājuma" nometnēs un citur.

"…rakstīt…" autors Guntis Berelis stāsta: "Visdrīzāk šo grāmatu varētu uzlūkot kā loģiskā un kaut kādā mērā pabeigtā struktūrā izkārtotas esejas par rakstīšanu kā mākslu: kā panākt savas personības projekciju tekstā, kā nevairīties pašam no sevis, kā veidojas autora attiecības ar tekstu, neapejot arī jautājumus, no kuriem gan iesācējautori, gan pieredzējuši rakstnieki mēdz izvairīties. Grāmatā mēģināts no "sētas puses" iemest aci tajā ārkārtīgi komplicētajā un mīklainajā alķīmijā, kas notiek rakstītgribētāja apziņā laikā, kad top teksts, – no pirmajiem neskaidrajiem impulsiem līdz punktam beigu galā un pārdzīvojumiem pēc teksta sarakstīšanas un publicēšanas."

Foto: "Orbīta"

Guntis Berelis (1961) ir latviešu literatūrkritiķis un rakstnieks, Studējis LU Fizikas un matemātikas fakultātē, kā arī bibliotēku zinātni Filoloģijas fakultātē. Publicējas kopš 1986. gada – izdevis vairākus stāstu krājumus, grāmatas bērniem, kā arī litertūrkritiku. Par darbu "Neēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs", kurā ir apskatīta 1990. gadu latviešu proza, kā arī par romānu "Ugunīgi vērši ar zelta ragiem" saņēmis Literatūras gada balvu. Strādājis žurnālā "Karogs", kur publicējis jaunākās literatūras apskatus. Vēsturisko romānu sērijā "Latvija. XX gadsimts" izdotais Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas" (2015) ieguvis Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" un laikraksta "Diena" gada balvu kultūrā. Romāns arī nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kā labākais prozas darbs. 2016. gadā "Orbīta" izdevusi Gunta Bereļa tulkojumu rakstnieka Andreja Ļevkina romānam "Dūmi miglā".

Sērijā "Orbītas bibliotēka" tiek izdoti mūsdienu dzejnieku un prozaiķu darbi. Līdz šim sērijā izdotie darbi: Arvja Vigula dzejoļu izlase "Grāmata", Kirila Kobrina eseju izlase "Vēsture. Work in Progress", Andra Kupriša stāstu krājums "Berlīne", Kikōnes dzejas krājums "Jūs kavējaties", Anda Surgunta dzejas krājums "Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm", Semjona Haņina krājums "Ne tā", Elvīras Blomas dzejas krājums "Izdzēstie attēli", Laura Veipa "Interesantās dienas", Andreja Seņ-Seņkova dzejas krājums "Papīra krūtis", Viļa Kasima "Lizergīnblūzs", Leonīda Dobičina romāns "Enpils", Andra Kalnozola romāns "Kalendārs mani sauc", Ričarda Brotigana romāns "Foreļu cope Amerikā", Roberta Valzera "Laupītājs", Arkādija Dragomoščenko "Elēģijas", Elīnas Bākules-Veiras dzejas krājums "Tas ods meklē mani kopš 1981. gada", Marijas Luīzes Meļķes dzejas un zibprozas krājums "Nerealizēto potenciālu klubs".

Grāmatu sērijas redaktors: Aleksandrs Zapoļs. Grāmatas redaktors: Vents Zvaigzne. Sērijas dizaina autors: Tom Mrazauskas.