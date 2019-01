Par dižgariem, obligāto literatūru un mīklaino metinātāju. Atbild Marta Selecka un Gustavs Terzens

Vai ir kāda grāmata, ko esi ieguvis īpašā veidā (nozagta bibliotēkā, dāvana no autora, atrasta izgāztuvē...)?

GT: Īsti nav šāda stāsta. Grāmatas izvēlos un meklēju pats.

MS: Jaunā projekta "Literatūre" laikā manā grāmatplauktā kārtojās grāmatas ar autoru ierakstiem, tas, manuprāt ir tāds vērtīgs ieguvums, kas atgādinās arī par kopā pavadīto laiku filmēšanā

Vai ņem līdzi grāmatas ceļojumos? Kādas?

GT: Ceļojumos parasti jāfilmē. Nav laika lasīt.

MS: He he.. jā, vieglas. Reiz lidostā nācās šķirties no grāmatas, kas neielīda koferī... Nu ne gluži šķirties, bet nācās nest to rokās, jo ar grāmatu iekšā koferis vairs neatbilda standarta izmēram

Sliktākais ieradums, kas saistīts ar grāmatām, lasīšanu (lapaspušu stūrīšu ielocīšana, aizdotu grāmatu neatdošana, piezīmju rakstīšana uz lapaspušu malām utt)?

GT: Patīk ķēpāties pa virsu tekstam. Tas nozīmē, ka citiem pēc tam grūti lasīt.

MS: Es aizdodu savas grāmatas un aizmirstu, kam esmu tās aizdevusi. Arī, ka lasu vienlaikus vairākus darbus, un tas nav pārāk labs ieradums, manuprāt.

Jauna atziņa, pārsteigums par labi zināmo latviešu literatūrā, kas atklājās veidojot raidījumu?

GT: Tas, ka mūsu dižgari ne ar ko neatpaliek no pasaules literatūras autoritātēm.

MS: Man daudzi autori bija jaunatklājums. Lielākais pārsteigums – Regīna Ezera, manuprāt, pasaules klases rakstniece, izcila, asredzīga ļaužu vērotāja. Manu vecāku paaudzei viņa bija nozīmīga, bet manai paaudzei Ezeras daiļrade kaut kā ir paskrējusi garām. Bet tagad lasot viņas darbus apbrīnoju viņas sižetus un cilvēcisko attiecību vērojumus.

Vai radījuma tapšanas laikā pirmo reizi izlasīji, kādu darbu, ko sen jau vajadzēja? Ja jā, kāpēc darbs bija palicis nelasīts?

GT: Jā. Šķiet, to var teikt par dzejnieci Montu Kromu, kura man bija (jaun)atklājums.

MS: Kā jau rakstīju, Regīna Ezera, un vēl daudzi. Nebiju lasījusi arī Jaunsudrabiņa "Balto grāmatu" – tā no vāka līdz vākam. Biju ļoti pārsteigta, cik grāmata ir asprātīga. Un tajā nav vienīgi skumji atmiņu tēlojumi, par Janča nabadzīgo un grūto bērnību. Tāds iespaids man bija radies skolas laikā, kad obligātajā literatūrā vajadzēja lasīt šī darba fragmentus.

No visiem literatūras "vasaras darbos" pieredzētajiem ceļojumiem, kas ir pirmā vieta, kas nāk prātā, ja jāiesaka, kurp doties?

GT: Dunava! Rainis! Ar palikšanu pie Ineses Zanderes!

MS: Pirmā nāk prātā Jelgava un Nereta. Jo par to būs stāsts mūsu pirmajā raidījumā. Jelgava ar Joņeva grāmatu rokās, ir pilnīgi cita un nepārspējama. Bet patiesībā vajag doties arī uz Valmieru, Liepāju, Cēsīm, Sēliju, Tadenavu.