Par godu Ērika Kūļa 80. jubilejai aizsāk autora rakstu krājumu sēriju

Par godu rakstnieka Ērika Kūļa astoņdesmit gadu jubilejai apgāds "Jumava" klajā laidis grāmatu "Raksti I. Rīta cēliens" ― pirmo no piecām šajā sērijā plānotajām.

Jaunizdotajā rakstu krājumā publicēti darbi "...tiem, kas sauli redz" un "Mūsu mīlestības krāsas". Grāmatas priekšvārdā ― literatūras zinātnieka Edgara Lāma stāstījums par ražīgā rakstnieka daiļradi.

Ēriks Kūlis ir gandrīz 60 grāmatu autors; pirmais Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" un balvas bērnu literatūrā "Pastariņa prēmija" ieguvējs. Savā ilgtspējīgajā un daudzražīgajā literārajā darbībā rakstnieks ir Lejaskurzemes vides un ļaužu dzīves māksliniecisks dokumentētājs stāstos un romānos, kā arī bērnu pasaku grāmatu autors, vēsta izdevēji.

Literatūrzinātnieks Edgars Lāms par jubilāru raksta: "Kurzemnieka Ērika Kūļa rakstniecības darbi gandrīz uzskatāmi ilustrē pazīstamo izteicienu, ka māksla rakstīt sākas ar māku redzēt. Liepājnieks prot vērīgi skatīties dzīves norisēs un uzmanīgi klausīties ļaužu valodās un atšķirīgajā runasveidā. Gūtie vērojumu iespaidi un prototipiskais dzīves materiāls iekomponējas jauno prozas darbu struktūrā, veidojot rakstnieka daiļdarbu pārliecinoši reālistisko stilistiku. Tēlus zīmējot un sižetu šķetinot, autors turējis spoguli sabiedrības portreta un laikmeta vaibstu priekšā, tāpēc kontūras veidojušās reālistiski sakritīgas. Dzīves vielas un mākslas matērijas satuvinātībā slēpjas Ērika Kūļa radošais spēks, bet reizē arī potenciālie riski".

Par savu daiļradi rakstnieks saka: "Kā top manas grāmatas? Nekas jau nav jāizdomā, jāizsūc no pirksta. Tā ir dzīve, kas sižeta ziņā pārspēj pašu talantīgāko rakstnieku. Un, ja tu pagadies pie šīs iespaidu āderes, esi veiksminieks. Džeks Londons to atrada gan Aļaskā, gan ceļojot pa dienvidjūru salām, dzīvnieku draugs Džeimss Heriots to uzgāja Jorkšīras kalnainē, kur savā laikā strādāja veterinārārsta praksē, Miervaldim Birzem savukārt rakstīt mudināja koncentrācijas nometnē pārdzīvotais, virtuozo stāstu autoru Zigmundu Skujiņu ārdēja smagie pēckara gadi, strādājot par žurnālistu laikrakstā "Padomju Jaunatne". Mans draugs Egils Lukjanskis kādā vaļsirdības brīdī atzinās, ka viņš sācis rakstīt pēc smaga kautiņa Vērmaņparkā, atjēdzoties pērno lapu kaudzē. Nebūt nepretendēdams uz minēto autoru nopelniem literatūrā, gribu bilst, ka mans pirmais iedvesmas avots bija klusais Velnciems ar vecajiem sudrabvītoliem, kad dzīvoju blakus tālē aicinošajiem un tālē aizzūdošajiem dzelzceļa sliežu pāriem, bet vēlāk dižās Nīcas plašumi, vitālie lauku cilvēki ar saviem raksturiem un sulīgo valodu. Tieši šajā pagastā nodzīvotajos gados tapa puse no manām grāmatām gan pieaugušajiem, gan bērniem".

Ēriks Kūlis, dzimis 1941. gada 12. novembrī, latviešu literatūrā ienāca 20. gadsimta 60. gadu sākumā. Pēc Ērika Kūļa garā stāsta "Nobela prēmija mīlestībā" motīviem uzņemta Rīgas kinostudijas mākslas filma "Parāds mīlestībā". Sarakstījis gandrīz 60 grāmatas ― stāstus, romānu un bērnu pasakas.