Pasniegs Jāņa Baltvilka balvu 2021 labākajām bērnu un jauniešu grāmatām

Sestdien, 24. jūlijā, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un atbalstītājiem svinēs dzejnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienu un pasniegs Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu. Balvas pasniegšanas ceremoniju ievada dažādi citi pasākumi.

Kā katru gadu ceremonijā muzikālu pirmatskaņojumu piedzīvos speciāli šim notikumam radītas solodziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju. Šoreiz tie būs dzejoļi "Atradenis", "Nāk nakts" un "Trīs kukaiņi". Dziesmu autore ir komponiste Madara Pētersone, tās izpildīs mecosoprāns Zane Rozenfelde un akordeonists Māris Rozenfelds. Apbalvošanas ceremonijas "Planēta Grāmata" dramaturģiju un norisi vadīs Ance Strazda un Klāvs Mellis.

Sadarbības partneri no AS "Latvijas Mediji", popularizējot Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā, ir sagatavojuši īpašu laikraksta "Latvijas Avīze" iknedēļas pielikuma "Kultūrzīmes" speciālnumuru. Tajā būs publicētas intervijas, recenzijas un rakstnieces Lauras Vinogradovas eseja "Sapnis par Balto vilku".

Kā allaž 24. jūlijā pulksten 11.00 notiks Jānim Baltvilkam veltīts piemiņas brīdis I Meža kapos.

25. jūlijā pulksten 14 Tukuma novada Smārdes pagasta "Zīlītēs" notiks dzejniekam Jānim Baltvilkam veltīta svētdienas pastaiga – "Baltvilka radošo un meditāciju taku" atklāšana.

Kā atgādina organizatori, balvas ceremonija notiek jau 17. reizi. Profesionālas žūrijas novērtējums rakstnieku un ilustratoru darbam, vērtīgu Eiropas valstu bērnu literatūras darbu tulkojumiem sekmē kvalitatīvas literatūras izdošanu latviešu valodā un Latvijas aktīvu līdzdalību Eiropas kultūras procesos. LBJLP aktīvi darbojas Starptautiskajā Bērnu un jaunatnes literatūras padomē (International Board on Books for Young People, IBBY). Tas dod priekšrocības veicināt latviešu bērnu un jaunatnes literatūras starptautisko atpazīstamību. No balvas laureātu vidus tālāk mērķtiecīgi tiek izcelti un nominēti kandidāti prestižākajiem bērnu literatūras apbalvojumiem pasaulē – Hansa Kristiana Andersena balvai, Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai un IBBY Goda sarakstam.

Balvas žūrijā šogad darbojās literatūrzinātniece Ilze Stikāne, literatūrzinātniece un skolotāja Lita Silova, mākslas vēsturniece un kritiķe Aiga Dzalbe, mākslas kritiķe Ieva Lejasmeijere, kā arī sabiedrības pārstāvji: režisors Kārlis Krūmiņš un bērnu vokālās grupas "Knīpas un Knauķi" vadītāja Sanita Sējāne. Pavisam apspriešanā bija 63 grāmatas, 32 tulkotās literatūras darbi un 31 oriģinālliteratūras izdevums. "Īsajā sarakstā" iekļuva 13 darbi.

Par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureāti jau informējām, 2021. gadā tā ir franču rakstniece Delfīne de Vigāna par romānu "No un es" (Jāņa Rozes apgāds, 2021), kā arī darba tulkotāja Inta Šmite.

Uz Jāņa Baltvilka balvu bērnu un jauniešu literatūrā pretendē:

Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi" (Liels un mazs, 2020);

Inese Paklone "Latvijas dzimšanas dienas sala" (Pētergailis, 2020);

Marts Pujāts "Ej nu ej" (Liels un mazs, 2020);

Dzintars Tilaks "Šausmiņa" (Zvaigzne ABC, 2020);

Juris Zvirgzdiņš "Kapteiņa zirdziņš" (Liels un mazs, 2020);

Inga Žolude "Pirmo reizi uz Zemes" (Liels un mazs, 2020).

Uz Jāņa Baltvilka balvu grāmatu mākslā pretendē:

Kitija Role par ilustrācijām Lienes Bērziņas literārajai pasakai "Ķiverēns" (Be the Bear, 2020);

Lāsma Pujāte par ilustrācijām Marta Pujāta dzejoļu krājumam "Ej nu ej" (Liels un mazs, 2020);

Vivianna Maria Stanislavska par ilustrācijām Daces Kravales literārajai pasakai "Dorabellas istaba" (Liels un mazs, 2020);

Mārtiņš Zutis par ilustrācijām Jura Zvirgzdiņa literārajai pasakai "Kapteiņa zirdziņš" (Liels un mazs, 2020);

Anita Rupeika par ilustrācijām Jura Zvirgzdiņa literārajai pasakai "Tobiass un rakstnieks" (Pētergailis, 2020);

Reinis Pētersons par ilustrācijām Ineses Zanderes garstāstam "Puika ar suni. Otrā burtnīca. Bunkurs" (Liels un mazs, 2021), Anti Sāra garstāstam "Perts sprukās" (Liels un mazs, 2020), kā arī Daniila Harmsa dzejoļu krājumam "Ļoti briesmīgs notikums" (Liels un mazs, 2020).

Pretendenti AS Latvijas Valsts meži balvai "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā:

Līva Vecvagare "Mārtiņš Datortārpiņš" (Zvaigzne ABC, 2020);

Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi" (Liels un mazs, 2020);

Marts Pujāts "Ej nu ej" (Liels un mazs, 2020);

Inga Žolude "Pirmo reizi uz Zemes" (Liels un mazs, 2020);

Kitija Role par ilustrācijām Lienes Bērziņas literārajai pasakai "Ķiverēns" (Be the Bear, 2020).