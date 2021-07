Paziņoti Jāņa Baltvilka balvas 2021 starptautiskie laureāti un nominācijas

Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) lēmusi, ka Jāņa Baltvilka balvas starptautiskās laureātes 2021. gadā ir rakstniece Delfīne de Vigāna un tulkotāja Inta Šmite. Nosaukti arī balvas nominanti rakstniecībā, ilustrācijā un debijā.

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva jau tradicionāli tiek pasniegta viņa dzimšanas dienā, 24. jūlijā, un arī šogad šajā datumā tiks sumināti spožākie bērnu un jauniešu literatūras autori un grāmatu mākslinieki.

Balvas žūrijā darbojās literatūrzinātniece Ilze Stikāne, literatūrzinātniece un skolotāja Lita Silova, mākslas vēsturniece un kritiķe Aiga Dzalbe, mākslas kritiķe Ieva Lejasmeijere, kā arī sabiedrības pārstāvji: režisors Kārlis Krūmiņš un bērnu vokālās grupas "Knīpas un Knauķi" vadītāja Sanita Sējāne.

Par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureāti 2021. gadā atzīta franču rakstniece Delfīne de Vigāna par romānu "No un es" (Jāņa Rozes apgāds, 2021), kā arī darba tulkotāja Inta Šmite. "Emocionāli skaudri, patiesi un trāpīgi lasītāju skar pusaudzes sakāpinātā pārliecība un drosme īstenot savu labo gribu – palīdzēt grūtībās nonākušai sievietei. Spilgtais jauna cilvēka maksimālisma tēlojums iepretim sabiedrības nespējai veiksmīgi risināt sociālās problēmas uzjunda nemiera garu ikvienā," tā grāmatu vērtē žūrijas pārstāve Ilze Stikāne.

Uz Jāņa Baltvilka balvu bērnu un jauniešu literatūrā pretendē:

Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi" (Liels un mazs, 2020);

Inese Paklone "Latvijas dzimšanas dienas sala" (Pētergailis, 2020);

Marts Pujāts "Ej nu ej" (Liels un mazs, 2020);

Dzintars Tilaks "Šausmiņa" (Zvaigzne ABC, 2020);

Juris Zvirgzdiņš "Kapteiņa zirdziņš" (Liels un mazs, 2020);

Inga Žolude "Pirmo reizi uz Zemes" (Liels un mazs, 2020).

Uz Jāņa Baltvilka balvu grāmatu mākslā pretendē:



Kitija Role par ilustrācijām Lienes Bērziņas literārajai pasakai "Ķiverēns" (Be the Bear, 2020);

Lāsma Pujāte par ilustrācijām Marta Pujāta dzejoļu krājumam "Ej nu ej" (Liels un mazs, 2020);

Vivianna Maria Stanislavska par ilustrācijām Daces Kravales literārajai pasakai "Dorabellas istaba" (Liels un mazs, 2020);

Mārtiņš Zutis par ilustrācijām Jura Zvirgzdiņa literārajai pasakai "Kapteiņa zirdziņš" (Liels un mazs, 2020);

Anita Rupeika par ilustrācijām Jura Zvirgzdiņa literārajai pasakai "Tobiass un rakstnieks" (Pētergailis, 2020);

Reinis Pētersons par ilustrācijām Ineses Zanderes garstāstam "Puika ar suni. Otrā burtnīca. Bunkurs" (Liels un mazs, 2021), Anti Sāra garstāstam "Perts sprukās" (Liels un mazs, 2020), kā arī Daniila Harmsa dzejoļu krājumam "Ļoti briesmīgs notikums" (Liels un mazs, 2020).

Pretendenti AS Latvijas Valsts meži balvai "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā:



Līva Vecvagare "Mārtiņš Datortārpiņš" (Zvaigzne ABC, 2020);

Ērika Bērziņa "Mammas dzejoļi" (Liels un mazs, 2020);

Marts Pujāts "Ej nu ej" (Liels un mazs, 2020);

Inga Žolude "Pirmo reizi uz Zemes" (Liels un mazs, 2020);

Kitija Role par ilustrācijām Lienes Bērziņas literārajai pasakai "Ķiverēns" (Be the Bear, 2020).

Laureāti literatūrā, grāmatu mākslā un par debiju tiks paziņoti svinīgā sarīkojuma laikā Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā, 24. jūlijā, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Par ceremonijas centrālo tēmu šogad izvēlēts vadmotīvs "Planēta grāmata". Kā skaidro organizatori, tēma izvēlēta, jo "laikā, kad uz Zemes plosās haoss, literatūras pasaule vairāk kā jebkad kļuvusi par veselu kosmosu, kurā patverties, un tajā katra grāmata ir kā jaunatklāta planēta". Ceremonijas dramaturģiju un norisi vadīs Ance Strazda un Klāvs Mellis. Pirmatskaņojumu piedzīvos īpaši šim notikumam radītas solodziesmas mecosoprānam un akordeonam ar Jāņa Baltvilka dzeju. Dziesmu autore ir komponiste Madara Pētersone, savukārt tās izpildīs mūziķi Zane Rozenfelde un Māris Rozenfelds.

Jāņa Baltvilka balvu pasniedz kopš 2005. gada. Balvas uzdevumi ir veicināt bērnu literatūras attīstību Latvijā, tās starptautisko atpazīstamību, kā arī stiprināt grāmatu lasīšanas tradīcijas sabiedrībā. LBJLP kā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (International Board on Books for Young People, IBBY) Latvijas nodaļa turpina no laureātu vidus tālāk mērķtiecīgi izcelt un nominēt kandidātus prestižākajiem bērnu literatūras apbalvojumiem pasaulē – Hansa Kristiana Andersena balvai, Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai un IBBY Goda sarakstam. Tādā veidā mūsu literatūras visveiksmīgākos darbus var iepazīt lielākajos grāmatu tirgos, nozīmīgākajos starptautiskajos bērnu literatūras forumos un datu bāzēs.