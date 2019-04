Pazudis prozā. Andra Kupriša grāmatas 'Berlīne' recenzija

Andra Kupriša debija ir būtisks notikums jaunākajā oriģinālliteratūrā vairāku iemeslu dēļ. Kaut arī grāmata pozicionēta kā stāstu krājums, tās lielāko daļu veido miniatūras – neskaitot apjomīgo krājuma titulstāstu, pārējo darbu apjoms ir vidēji no vienas līdz piecām sešām lapaspusēm. Stāstu neikdienišķā forma un saturs, autora specifiskā izteiksme un žanru izplūdušās robežas jeb drīzāk starpdisciplinārā iedaba padara krājuma "Berlīne" lasīšanu par īpašu procesu.

Viena no labi pamanāmām Kupriša prozas īpatnībām ir ārkārtīgi piņķerīgā, neveiklā un mulsinošā sintakse: "Par ko skaļi strīdējās divi vīrieši, kāpēc sievietes spiedza, kādēļ biljarda spēlētāji turpināja mierīgi dzenāt bumbas, kāpēc bufetniece auroja pāri bāra letei, draudēdama izsaukt policiju, lai gan visi zināja, ka neviens policiju saukt negrasās, kāda iemesla dēļ drīz sekoja pirmais un vienīgais sitiens ar labo dūri tieši pa degunu, no kura tūlīt pat sāka šļākties neiedomājams daudzums asiņu, kas lija uz cietušā krekla, kāpēc mani tas itin nemaz neuztrauca, es nezināju." (6.)

Autors nekautrējas no nesavāktām domām un haotiskas maldīšanās dažādās atmiņās vai pat drīzāk – nevairās no mērķtiecīgi robustas apziņas plūsmas stenografēšanas. To papildina Kuprišam arīdzan raksturīgā stilistiskā aizpļāpāšanās un aizplūšana pie šķietami mazsvarīgā – piemēram, kādā miniatūrā, kurā intīmi atklātas attiecības starp dēlu un pārlieku valdonīgo, kontrolējošo tēvu, autors pēkšņi pievēršas stāstam par savdabīgu ieradumu kļuvušo divriteņu ritošās daļas izjaukšanu pie drauga kādā Āgenskalna iekšpagalmā: "Šķiet, mēs to darījām neatkarīgi no tā, vai ar divriteņiem kaut kas bija noticis, vienkārši aiz rutīnas, tāpēc man ir palicis iespaids, ka joprojām prastu izjaukt un salikt padomju laika velosipēda pakaļējā riteņa rumbu, lai gan patiesībā šaubos par to. Jebkurā gadījumā to neapstiprina manas problēmas ar pašreizējo riteni, kam regulāri pārlec ķēde, un, lai ko darītu, es nevaru šo problēmu atrisināt, tāpēc tā dažreiz turpina pārlēkt, bet citreiz tā nedara un viss ir kārtībā." (11.–12.)

Šāda stilistika ļauj autoram ilgāk paspēlēties ar pašironiju, taču lasītājam pie tās ir jāpierod; vairāki krājuma stāsti būtu vieglāk uztverami publiskas uzstāšanās formātā, nevis kā individuāli lasāms teksts – ne velti rakstnieks vairākkārt spilgti piedalījies "Prozas lasījumos".

Kupriša raksturus allaž pavada iedomas par to, "kā varēja būt" un "kā noteikti būs/nebūs", – tas attiecīgi ietekmē to izvēli par labu rīcībai vai bezdarbībai. Tie nepateiks pasakāmo, jo tas attiecīgajā mirklī izliekas tukšs un bezjēdzīgs, tie neļausies kaislei, jo – "ko sagribēs manas acis, sabojās manas rokas, jo rokām ir labāka atmiņa nekā redzei vai dzirdei (..)" (24.), tie būs "iedvesmoti grandiozai rīcībai", kurai "tā arī nekad nesaņemsies" (34.). Realitāte un padrūmais, nosvērtais racionālisms ņem virsroku pār ideālistiskajām iedomām un gaidām. Autoru arīdzan interesē cilvēks galējas bezpalīdzības stāvoklī, tāpat arī cilvēks, kurš nemitīgi svārstās un ir pakļauts eksistenciāliem grožiem ("Man ir izvēle, bet man nav izvēles." (44.)).

Lai arī minētie vadmotīvi it kā iezīmē noteiktus principus un sasaisti starp stāstiem, tie nekādā gadījumā neatklāj šī krājuma kopainu – darbu spektrs ir plašs un daudzveidīgs. Atsevišķos stāstos Kuprišs konfrontē lasītāju ar marginālām situācijām (dīvainā "draudzība" starp skolēnu un pārlieku labvēlīgo skolotāju, pasīva noskatīšanās uz noziegumu, alkoholisms un tā destruktīvās sekas u. c.), citviet detalizēti aprakstīti melanholijas simptomi un saslimšanas etapi, vietumis pavīd pat šausmu elementi, paranoja un tumša gotika vēlīnā romantisma vai drīzāk Vladimira Kaijaka manierē ("Telefons", "Drosmīgs lēmums"), taču tas ir tikai stāstu virsējais slānis, pārklāts dziļākam filozofiskam vēstījumam.