Pirmo reizi prestižo Andreja Belija prēmiju saņēmis rakstnieks no Latvijas – Sergejs Moreino

Šogad Krievijā un visā pasaulē prestižo Andreja Belija prēmiju tulkojumu kategorijā saņēmis dzejnieks, prozaiķis un tulkotājs Sergejs Moreino, portālu "Delfi" informē Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze.

Prēmija tika piešķirta par augstvērtīgiem atdzejojumiem – no latviešu valodas (mūsdienu latviešu dzejas izlase "Берега дождя: Современная поэзия латышей", Maskava, 2010 un Юрис Кунносс, "Берестяной Грааль", Maskava, 2016) , no vācu valodas (Иоганнес Бобровский, "Тенеречье", Kaļiņingrada, 2016.), no poļu valodas (Чеслав Милош, "На берег зари за край моря", Мaskava, 2016.) un citiem būtiskiem atdzejojumiem krievu valodā.

1964. gadā Maskavā (Krievija) dzimušais Sergejs Moreino ir ievērojams latviešu dzejas atdzejotājs un popularizētājs krievvalodīgo lasītāju vidū. Rakstnieka spalvai pieder vairāk nekā 10 autordzejas un atdzejas kopkrājumu, vairāki atdzejas (atdzejoto autoru vidū – Juris Kunnoss, Uldis Bērziņš, Jānis Rokpelnis u.c.) krājumi, kā arī nesen latviski tapušais stāstu krājums "Hypnoses" (2018.).

Sergejs Moreino ir minams arī kā pazīstams Centrālās un Austrumeiropas kultūras darbinieks, kas popularizē augstvērtīgu tulkošanu un rīko literatūras tulkošanas meistardarbnīcas, tādējādi satuvinot atšķirīgas kultūras un veicinot to savstarpējos sakarus. Kopš 2018. gada ir viens no apgāda "Literatūras kombains" vadītājiem.

Prestižo Andreja Belija prēmiju 1979. gadā izveidoja Pēterburgas (tolaik - Ļeņingradas) samizdata žurnāla "Часы" (latviski - "Pulkstenis") redakcija – tolaik tā bija pirmā Krievijas vēsturē nevalstiskā regulāri pasniegtā prēmija literatūras pārstāvjiem. Prēmijai padomju reālijās bija liela nozīme alternatīvās vai "otrās" kultūras realitātes nostiprināšanā. Pēc PSRS sabrukuma prēmija tiek piešķirta par estētisko novatorismu, eksperimentiem daudzveidīgajā literārajā procesā, kā arī par ieguldījumu kultūrā, kas veicina literatūras attīstību.