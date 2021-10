Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš nominēts prestižai Itālijas literārajai prēmijai

Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš nominēts Itālijas prestižākajai literārajai prēmijai "Premio Strega" par grāmatu bērniem "Mufa. Stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu".

Kā "Delfi" informē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, Jura Zvirgzdiņa darbu tulkojusi Margerita Karbonaro (Margherita Carbonaro). Grāmatas nosaukums itāļu valodā ir "Rinoceronte alla riscossa" un to izdevusi bērnu grāmatu izdevniecība "Sinnos".

Atgādinām, ka pirmizdevums latviešu valodā publicēts izdevniecībā "Liels un mazs" 2011. gadā ar Reiņa Pētersona ilustrācijām.

"Premio Strega" ir Itālijas prestižākā literārā prēmija, ko piešķir kopš 1947. gada. Prēmiju iedibināja rakstniece Marija Bellonči (Maria Bellonci) un Gvido Alberti (Guido Alberti), kas bija liķiera "Strega" uzņēmuma īpašnieks. Uzņēmuma nosaukums saistāms ar Benevento burvestību (raganu) stāstiem.

Šobrīd tiek pasniegtas arī Eiropas "Premio Strega", jauniešu "Premio Strega" un bērnu "Premio Strega". Bērnu prēmiju pasniedz jau sesto reizi (kopš 2016. gada) un to piešķir Itālijā publicētām grāmatām, arī tulkojumiem. Laureātu izraudzīšanā iesaistīti ap tūkstošs bērnu no sešiem līdz 15 gadu vecumam no 100 skolām un bibliotēku lasītāju grupām. Ir izsludināti finālisti trīs vecuma grupās: 6+, 8+, 11+. Jura Zvirgzdiņa grāmata ir nominēta finālam kategorijā 8+, kur tā sacenšas ar oriģinālliteratūras darbu, ko sarakstījis itāļu rakstnieks Alesandro Barbaglia (Alessandro Barbaglia) "Scacco matto tra le stelle" (Mondadori) un latviešu lasītājam pazīstamā dāņu autora Bjārne Roiters grāmatu (Bjarne Reuter, Elise e il cane di seconda mano (Iperborea), tradotto da Eva Valvo).

Arī itāļu izdevumam ir saglabātas mākslinieka Reiņa Pētersona ilustrācijas, mainīts ir vāka noformējums. Uzvarētājs tiks nosaukts šī gada Romas grāmatu gadatirgus laikā no 4. līdz 8. decembrim. Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš kopā ar tulkotāju Margeritu Karbonaro ir ielūgti piedalīties balvas pasniegšanas ceremonijā.