Rīgā ieradīsies literatūras izdevēji un žurnālisti no septiņām valstīm

Laikā no 3. līdz 6. septembrim platforma “Latvian Literature” organizē jau 12. vizīti ārvalstu izdevējiem un literatūras žurnālistiem. Šoreiz Latvijā iepazīties ar mūsu grāmatniecību un literatūru ieradīsies viesi no Somijas, Polijas, Igaunijas, Vācijas, Francijas, Austrijas un Lielbritānijas.

Vizītes ietvaros izdevēji un žurnālisti klausīsies lekcijas par Latvijas grāmatniecību ("Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas" vadītāja Renāte Punka), mūsdienu literatūru (literatūrkritiķe Anda Baklāne), bērnu literatūru un ilustrācijām (rakstniece Laura Tabūna un māksliniece Rūta Briede), grantu atbalsta programmu (platformas "Latvian Literature" grantu un tulkotāju programmas koordinatore Juta Pīrāga), #iamintrovert kampaņu (radošā direktore Una Rozenbauma) un Latvijas tradīcijām un sasniegumiem ("Latvijas Institūta" sabiedrisko attiecību speciāliste Paula Prauliņa). Tāpat viesi dosies ekskursijā uz Nacionālo bibliotēku, apskatīs Vecrīgu un jūgendstila arhitektūru, kā arī tiksies ar Latvijas rakstniekiem un izdevējiem.

"Uz tikšanos esam aicinājuši autorus, kuru grāmatas potenciāli varētu interesēt kādu no izdevējiem, atbilst viņu profilam. Ar Latvijas izdevējiem šajā vizītē izmēģināsim jaunu tikšanās formu – tā saukto speed-dating (ātrā iepazīšanās – no angļu val.). Visi atradīsies vienā telpā, bet katram ārvalstu un Latvijas izdevēju pārim būs 20 minūšu ilgas individuālas sarunas. Šis ir laika sprīdis, kurā arī starptautiskajos grāmatu tirgos ir jāpaspēj ārvalstu partneri ieinteresēt par saviem pārstāvētajiem darbiem," stāsta Juta Pīrāga. Viņa atklāj arī, ka šī vizīte, iespējams, būs īpaša ar to, ka būs pēdējā, ko organizē platforma "Latvian Literauture": "Skaidrības, vai nākamgad saņemsim finansējumu, lai realizētu mūsu mērķus, joprojām nav."

Latvijā viesosies redaktori no izdevniecībām WSOY (Somija), "Sonia Draga Publishing House"(Polija), "Päike ja Pilv" (Igaunija), "Mixtvision" (Vācija), "Agullo Éditions" (Francija), "Edition Korrespondenzen"(Austrija), "Éditions do" (Francija), "Piper Verlag" (Vācija), "Francis Boutle" (Lielbritānija), "Edition Bracklo" (Vācija), kā arī Parīzes grāmatu tirgus literatūras programmas vadītāja un žurnālisti no izdevumiem "Tageszeitung" (Vācija) un "Deep Baltic".