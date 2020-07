Rīgā norisinās Viļņas un Tartu universitāšu studentu prozas tulkošanas darbnīca

Platforma "Latvian Literature" Rīgā organizē prozas tulkošanas darbnīcu, kurā piedalīsies Viļņas un Tartu universitāšu studenti, kas ir ieinteresēti nākotnē nodarboties ar Latvijas literatūras tulkošanu.

Laikā no 13. līdz 15. jūlijam norisināsies prozas darbnīca jaunajiem tulkotājiem no Lietuvas, kurā piedalīsies astoņi Viļņas universitātes latviešu valodas studenti, kuri darbosies tulkotājas Lauras Laurušaites (Laura Laurušaitė) vadībā. No 16. līdz 18. jūlijam Rīgā ieradīsies seši Tartu universitātes latviešu valodas studenti, kuri pilnveidos savas latviešu literatūras tulkošanas prasmes kopā ar tulkotāju Aivi Mandelu (Aive Mandel). Tulkotāja Laura Laurušaite no latviešu uz lietuviešu valodu ir tulkojusi rakstnieces Noras Ikstenas romānu "Mātes piens", bet tulkotāja Aive Mandela lasītājiem igauņu valodā padarījusi pieejamu Ingas Gailes romānu "Stikli".

Kā vēsta "Latvian Literature" pārstāvji, pirms dalības darbnīcā studenti tiek lūgti sagatavot mājasdarbu – iztulkot īsus dažādu žanru Latvijas literatūras darbu teksta fragmentus. Darbnīcas laikā studenti kopīgi ar vadītāju pārrunā problēmas, kas radās tulkošanas laikā, kā arī diskutē par dažādiem tulkošanas paņēmieniem.

Platformas "Latvian Literature" pārstāve Juta Pīrāga neslēpj, ka ideja par šādu darbnīcu radusies, cenšoties maksimāli efektīvi izmantot laiku un finansiālos līdzekļus pandēmijas laikā. Arī platformas "Latvian Literature" darbs daudz cieta noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ daudzās pasaules valstīs, tiekot atceltiem visiem lielākajiem grāmatu tirgiem, festivāliem, kurus bija plānots apmeklēt Latvijas autoriem, kā arī ārvalstu izdevēju un žurnālistu vizītei Latvijā.

"Tā kā pārvietošanos starp Baltijas valstu robežām Latvijas valsts nav ierobežojusi arī ieteikuma līmenī, nolēmām, ka šis ir īstais laiks beidzot noorganizēt darbnīcu kaimiņvalstu studentiem. Studējot latviešu valodu universitātē, viņiem bieži literatūras tulkošanas apguvei nepietiek laika. Darbnīcās studenti var pieredzēt, ko nozīmē literatūras tulkošana un slīpēt savas prasmes tajā," atklāja Juta Pīrāga. Platformas "Latvian Literature" mērķis ir ne tikai popularizēt latviešu literatūru ārvalstīs, bet arī nodrošināt labvēlīgu vidi, lai rastos arvien vairāk tulkotāju, kuri prot un grib tulkot latviešu literatūru uz savu dzimto valodu.

Šī ir jau otrā prozas tulkošanas darbnīca, kuru platforma "Latvian Literature" organizē kādas valsts studentiem. Pagājušajā gadā Rīgā norisinājās tulkošanas darbnīcastudentiem no Polijas. Iepriekš, gatavojoties Latvijas dalībai Londonas grāmatu tirgū (The London Book Fair), platforma "Latvian Literature" rīkojusi arī vairākas prozas un dzejas tulkošanas darbnīcas tulkotājiem no Lielbritānijas, ASV un Kanādas. Šogad prozas tulkošanas darbnīca norisināsies Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30. Darbnīcas laikā studenti ievēros visus valsts noteiktos ierobežojumus un ieteikumus vīrusa Covid-19 izplatības laikā.

Platforma "Latvian Literature" ir veidota ar mērķi veicināt Latvijas literatūras un grāmatniecības atpazīstamību un eksportu ārvalstīs, nodrošināt starptautisku sadarbību ar izdevējiem, aģentiem, tulkotājiem un organizācijām, kā arī piedāvāt visa veida informāciju par Latvijas autoriem, grāmatām un jaunumiem nozarē.