Simts vienpatības gadu. Sava ceļa gājējs Džeroms Deivids Selindžers

Savukārt 1951. gads Selindžera dzīvē bija lielais pagrieziena punkts – 16. jūlijā klajā nāca "Uz kraujas rudzu laukā", kas ātri vien izpelnījās gan kritiķu, gan lasītāju atzinību. Līdz mūsdienām šis darbs ir tulkots teju visās lielākajās pasaules valodās, kopumā sasniedzot 65 miljonu tirāžu. Romāna panākumiem augot augumā, auga arīdzan Selindžera vēlme norobežoties no milzīgās uzmanības. Viņš atteica vairākus piedāvājumus ekranizēt romānu, bet 1953. gadā no Ņujorkas pārcēlās uz mazu pilsētiņu Ņūhempšīras štatā – Kornišu, kur viņš beidzot varēja izdzīvot Holdena sapni par saimniekošanu pašam savā lauku īpašumā, atrašanos pie dabas un bērnu audzināšanu ārpus merkantilās un seklās sabiedrības.

Arī publicēt savus darbus viņš sāka arvien retāk. 1953. gadā dienasgaismu ieraudzīja krājums "Deviņi stāsti", un tuvākajā desmitgadē periodikā publicēti vien četri stāsti – divi 1955. un divi 1957. gadā. Pēdējais darbs, ko savas dzīves laikā Selindžers nodeva lasītājiem, bija stāsts "Hapvorta 16, 1924", ko 1965. gadā nodrukāja "The New Yorker".

1955. gadā 36 gadu vecumā Selindžers par sievu apņēma studenti Klēru Duglasu. Laulībā dzima divi bērni – tai pašā gadā pasaulē nāca meita Mārgareta, bet 1960. gadā dēls Metjū. Tiesa, drīz vien pēc pirmā bērna piedzimšanas ģimenē ienāca arīdzan nesaskaņas. Klēra uzskatīja, ka Selindžera sirdī viņas vietu ieņēmusi meita, kura daudz slimoja, bet savu reliģisko aizspriedumu dēļ viņš pie ārsta meitu neveda. Ar garīgām praksēm un reliģiskiem meklējumiem viņš sāka aizrauties jau četrdesmito gadu beigās, pēc kārtas nododoties dzenbudismam, hinduismam, katolicismam un, visbeidzot, scientoloģijai. Klēra krita izmisumā, jo Selindžers viņu bija nošķīris no draugiem un radiniekiem, un pat apsvēra pašnāvību un aizbēga. Pēc dažiem mēnešiem Selindžers viņu gan pierunāja atgriezties, taču 1966. gada rudenī Klēra viņu pameta.

Šai pašā gadā, baidīdamies no savas privātās telpas sarukšanas, viņš iegādājās pārdošanā izlikto kaimiņu fermas zemi, jo uz tās grasījās uzbūvēt treileru parku. Panikā ieķīlājis visus savus īpašumus, viņš parūpējās ne tikai par savu, bet arī Kornišas iedzīvotāju mieru. To vietējie nekad neaizmirsa un allaž sargāja viņu no ārpasaules traucēkļiem un ziņkārīgajiem.

1972. gadā, kad Selindžeram bija 53 gadi, viņš uzsāka attiecības ar 18 gadus veco žurnālisti Džoisu Meinardi, kura pēc publikācijas "The New York Times" ar nosaukumu "Astoņpadsmitgadniece atskatās uz dzīvi" bija paspējusi kļūt par slavenību. Selindžers viņai uzrakstīja vēstuli, brīdinot par slavas ēnas pusēm. Pēc 25 vēstuļu sarakstes Meinarde pārcēlās pie viņa, bet Kornišā nodzīvoja vien 10 mēnešus. Attiecības izbeigušās, jo viņa gribēja bērnus, bet Selindžers tam juties jau par vecu. Tiesa, pēcāk memuāros Meinarde rakstījusi, ka atklājusi viņa saraksti ar citām jaunām sievietēm.