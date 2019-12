Zviedru premjerministra Ūlofa Palmes slepkavība ir neatklāta jau 33 gadus. Laika gaitā tai pievērsušies gan dažādi konspirāciju teoriju piekritēji, gan žurnālisti no visas pasaules. Par pamatu izmantojot rakstnieka Stīga Lārsona netīšām atrasto arhīvu ar skrupulozi vāktiem materiāliem par Palmes slepkavību, rakstnieks Jāns Stoklasa uzrakstīja grāmatu, aizsteidzoties priekšā policijas izmeklēšanai un pasakot – kurš, visticamāk, nogalināja premjerministru.

Stīgs Lārsons ir zviedru rakstnieks, kurš atpazīstamību ieguva, uzrakstot triloģiju "Meitene ar pūķa tetovējumu". Paralēli žurnālista darbam viņš pētīja labējo ekstrēmistu aktivitātes visā pasaulē, gadu laikā savācot 20 kastes ar materiāliem, kas pierāda to saistību ar Palmes slepkavību. Par to, kā sākās Stoklasa interese par šo notikumu, kā tas mainīja Zviedriju un vai policijas degungalā noliktie pierādījumi grāmatas veidolā beidzot liks atklāt šo slepkavību, portāls "Delfi" sarunājās ar Stoklasu.

Kā sākās interese par šo slepkavību? Tā nav parasta lieta, kas ienāk prātā, dzerot rīta kafiju.

Sākotnēji es nemaz nebiju ieinteresēts. Protams, tāpat kā lielākā daļa zviedru, es biju šokēts par slepkavības faktu. Man tolaik bija tikai 21 gads. Es studēju, un man likās, ka tas būtu jāatrisina politiķiem. Vēlāk, septiņdesmitajos gados, es pārcēlos, dzīvoju ārpus Zviedrijas. Es šajā gadījumā ļoti neiedziļinājos, bet tolaik Zviedrijā tā bija liela lieta, vairākus gadus visi par to runāja.

Vēlāk es sāku domāt par grāmatas rakstīšanu. Mana ideja bija rakstīt grāmatu par dažādām vietām, kur atkārtoti notikušas slepkavības – vienā vietā, bet abas lielākā laika periodā. Tādas vietas Zviedrijā ir vairākas. Es sāku pētīt konkrētu personu, un izrādījās, ka tas ir viens no Palmes slepkavībā aizdomās turētajiem. Tas bija brīdis, kad es kļuvu ļoti ieinteresēts šajā slepkavības lietā. Pastiprināti par to interesējos jau pēdējos desmit gadus.

Kurā brīdī jūs sapratāt, ka no šī Palmes slepkavības stāsta var tapt grāmata? Pats minējāt, ka tolaik tas bija karsts temats, 30 gadu laikā noteikti visādi arī aprakstīts presē.

Pirmā reize, kad es sapratu, ka no tā var tapt grāmata, bija, kad atradu Stīga Lārsona arhīvu. Tur bija tik daudz, tik ļoti daudz informācijas. Taču tolaik tā bija tikai ideja, ka kādu dienu es par to uzrakstīšu grāmatu. Otrā reize, kad es sapratu, ka interese par to būs liela, bija, kad 2014. gadā mēs sadarbībā ar žurnālistu no "The New York Times" publicējām rakstus. Diennakts laikā interese parādījās, nebaidos teikt, no visas pasaules. Tad es sapratu, ka interese ir liela un man vajadzētu par to uzrakstīt grāmatu. Tam gan es pieķēros vēl pēc pāris gadiem, jo vajadzēja savākt vēl vairāk informācijas.

Es tik dziļi iedziļinājos Palmes slepkavības lietā, jo bēgu pats no savām personīgajām problēmām. Citādi es nebūtu veltījis tik smieklīgi daudz laika kaut kam tik bezcerīgam.

Grāmatā jūs minat, ka Lārsonam bija viena teorija par to, kurš ir slepkava, bet jums bija cita. Lārsona arhīva atrašana jums palīdzēja vai vēl vairāk samaisīja galvu?

Tā noteikti palīdzēja. Laikā, kad es atradu arhīvu, es ticēju, ka slepkavību pastrādāja ļoti maza cilvēku grupa, divi līdz trīs cilvēki.