Starptautiskais literatūras festivāls "Prozas lasījumi" šogad piedāvā programmu attālināti

Festivāls "Prozas lasījumi 2020" notiks neklātienē: no 1. līdz 6. decembrim, to būs iespēja vērot video tiešraidēs festivāla mājaslapā un festivāla sadarbības partneru "Delfi" un interneta žurnāla "Satori" vietnēs, daļa lasījumu būs dzirdami audio ierakstu veidā sadarbībā ar Latvijas Radio, kā arī festivāla oficiālajā "Spotify" kontā. Baltijas autoru teksti tiks publicēti festivāla mājaslapā, kā arī festivāla sadarbības partnera "konTEKSTS" decembra un janvāra numuros, bet dažādās interaktīvās aktivitātēs un iniciatīvās festivāla "Facebook" un "Instagram" kontos tiks aicināti piedalīties arī skatītāji.

Festivāla rīkotāja Inga Žolude uzsver: "Tiešraides video veido tikai nelielu daļu no kopējās festivāla programmas - galvenais uzsvars šogad ir uz Rakstnieces un Rakstnieka balsīm - gan filozofiskākā nozīmē, gan arī tāpēc, ka tās būs dzirdamas audio podkāstos, un ikvienam būs unikāla iespēja dzirdēt autoru jaunākos tekstus viņu pašu izpildījumā, turklāt jebkurā sev ērtā laikā un vietā - domāju, ka tas precīzi ietver rakstnieces un rakstnieka balss neatkarību - no vietas, laika, apstākļiem un izaicinājumiem, ko dažādie laikmeti mums liek priekšā. Rakstnieces un rakstnieka balsis visos laikos ir spējušas skanēt pāri barjerām un robežām. Šogad īpaši novērtējam šo balsu brīvību un kopā ar tām svinam festivāla 25 gadu jubileju!"

Lai arī attālināti, festivāla programma piedāvā daudzveidīgus pasākumus.

• 1. decembrī festivāls tiks atklāts ar Ināras Kolmanes īsfilmu "Prozas lasījumiem 25".

• 2. decembrī norisināsies diskusija "Vārda brīvība – mīti un realitāte", ko vadīs Lolita Tomsone un piedalīsies rakstnieki Rihards Bargais, Inga Gaile, Haralds Matulis un Ieva Kolmane.

• 3. decembrī video tiešraidē būs iespēja klausīties konkursa "Neērtās tēmas" uzvarētāju lasījumus.

• 4. decembrī būs Baltijas stāstu vakars, kurā piedalīsies autori no visām Baltijas valstīm, tas norisināsies angļu valodā.

• 5. decembrī plkst. 14.00 savus darbus lasīs topošie rakstnieki, kas piedalījušies literārajā nometnē "Aicinājums". Plkst. 18.00 savus darbus lasīs topošie rakstnieki no profesionālās izglītības programmas "Literārā Akadēmija": Džena Andersone, Jānis Zelčāns, Sandra Bormeistere, Elvis Friks. Vakarā plkst. 22.00 lasījumu "Vēlā vakara viesības ar rakstniekiem" organizē interneta žurnāls "Satori". Savus darbus lasīs: Andris Kuprišs, Anete Konste, Andris Kalnozols, Alise Redviņa. Pasākumu vada Henriks Eliass Zēgners.

• 6. decembrī, festivāla noslēdzošajā dienā būs "Prozas brokastis" - tradicionālie svētdienas rīta lasījumi. Pie brokastu galda savus darbus lasīs Inga Gaile, Viesturs Ķerus, Rudīte Kalpiņa, Arno Jundze, Andra Manfelde. Pasākumu vadīs Toms Treibergs. Tam sekos tiešsaistes saruna ar ukraiņu rakstnieci Tamāru Horihu Zerņu, romāna "Meitiņa" ("Dienas Grāmata", 2020) autori. Festivāla noslēguma pasākumā un balvas pasniegšanā savus darbus lasa: Inga Ābele, Rvīns Varde, Gundega Repše, Arvis Viguls.

Festivāla ietvaros tiek piedāvāta iespēja ikvienam apmeklēt Miķeļa Mūrnieka un Henrika Eliasa Zēgnera veidoto piemiņas soliņu rakstniekiem Andrai Neiburgai un Paulam Bankovskim, nofotografēt vai nofilmēt sevi, lasot Andras Neiburgas, Paula Bankovska vai cita pašmāju autora grāmatu un publicēt sociālajos tīklos, liekot mirkļabirku #prozarunā #ProzasLasijumi. Labākā foto autoram festivāls sarūpējis pārsteigumu! Soliņš novietots pie Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas no Bruņinieku ielas puses. Soliņš uzstādīts LLMC projekta "Kopā" ietvaros.

Savukārt jauno autoru biedrība "Karantīna" piedāvās iespēju ikvienam 1. -6.decembrī kļūt par teksta autoru, rakstot stāstu uz īpašiem festivāla "Prozas lasījumi 2020" plakātiem, kas izvietoti brīvi pieejamās vietās bibliotēkās, grāmatnīcās, pie Tallinas ielas kvartāla u.c. - ar pilno sarakstu varēs iepazīties festivāla mājaslapā.

Festivāls 25 gadu laikā no neliela lasījumu vakara Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei ir pārtapis vairāku dienu prozas festivālā, kura laikā dažādos pasākumos ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki un viesautori no citām Eiropas valstīm. "Prozas lasījumi" laika gaitā kļuvuši par radošu tikšanās vietu autoriem un lasītājiem, kā arī nozīmīgu atskaites punktu pašmāju rakstniecībā, ļaujot apzināties nozares nepārtrauktu attīstību un aktualitāti Latvijas kultūrtelpā.